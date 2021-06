Pelicans'da Van Gundy dönemi tek sezon sürdü!

New Orleans Pelicans ve başantrenör Stan Van Gundy'nin, bir yıllık görev süresinin ardından karşılıklı olarak yolları ayırma konusunda anlaştıkları bildirildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, Brooklyn Nets'in yardımcı koçları Jacque Vaughn ve Ime Udoka'nın, Milwaukee Bucks'ın yardımcı koçu Charles Lee'nin ve Los Angeles Lakers'ın asistan koçu Jason Kidd'in, boşta kalan pozisyon için aday olarak ortaya çıktıklarını belirtti.



Wojnarowski, Pelicans'ın asistan koçu Fred Vinson'ın bu pozisyon için ciddi bir değerlendirmeye alınacağını da sözlerine ekledi.



New York Times'tan Marc Stein'e göre, bir başka Pelicans asistanı olan Teresa Weatherspoon'un da dikkate alınması bekleniyor. Eski WNBA yıldızı, 2019 yılında iki yönlü bir oyuncu geliştirme koçu olarak organizasyona katılmış ve Zion Williamson tarafından, hücum oyununu geliştirdiği için övgüler almıştı.



New Orleans geçtiğimiz sezonu 31-41 derecesiyle tamamlamış ve üst üste üçüncü yıl playoffları kaçırmıştı.



Van Gundy yönetiminde savunmada sıkıntı çeken ekip, savunma verimliliğinde 23'üncü (100 pozisyon başına 113.3 sayı) ve maç başına yenilen sayı bakımından da 24'üncü (114.9) sıraya yerleşmişti.