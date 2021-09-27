Pedro Martins: "Fenerbahçe maçı için planlarım var!"

Olympiakos'un hocası Pedro Martins, Fenerbahçe maçı hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Pedro Martins: 'Fenerbahçe maçı için planlarım var!'
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27 Eylül 2021 17:35
Olympiakos Teknik Direktörü Pedro Martins, Asteras Tripolis'i deplasmanda 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Portekizli teknik adam, "Bizim için önemli bir zaferdi. Kazanmak istedik. Ancak aynı zamanda iyi oynayarak başarmayı hedefledik. İlk yarıda çok iyiydik. İkinci yarıda zaman zaman iyi baskı kurduk. Daha çok gol atabilirdik. Ancak takım geri çekildi. Rakibimize pozisyon vermedik. Sonuç olarak iyi bir galibiyet elde ettik." açıklamasını yaptı.

"FENERBAHÇE'Yİ DERİNLEMESİNE ANALİZ EDECEĞİM"

Fenerbahçe maçıyla ilgili düşüncesi sorulan Martins, "Aklımda Fenerbahçe maçı için birkaç planım var. Şimdi sakinleşmeli, dinlenmeli ve Fenerbahçe maçıyla ilgili derin analizler yapmalıyız. Bunun sonucunda nihai kararımı vereceğim. Fenerbahçe maçı için önümüzde kıymetli bir zaman var." sözleriyle konuşmasını noktaladı.


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