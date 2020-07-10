Pandemi sonrası her şey 'dip' yaptı!

Galatasaray, futbola pandemi arası verilmeden önce 15 Mart'ta (26. hafta) Beşiktaş derbisi 0-0 sonuçlandığında 50 puanla 3. sıradaydı.



Lider Trabzonspor ile 2. sıradaki Başakşehir'in puanları ise 53'tü. O dönemde tecrübesi nedeniyle şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olarak gösterilen Aslan, pandemi arasının ardından adeta dibe vurdu.



7 MAÇTIR GALİBİYETİ YOK



7 maçtır 3 puanı bir arada göremeyen, Avrupa hesabı da şaşan Cimbom, pandemi sonrası yeniden başlayan ve 31. haftası geride kalan ligin en kötü ikinci takımı konumuna düştü. Bu süreçteki gelir kaybı da 13 milyon lirayı buldu.



Muslera'nın sakatlanması ve kaleye Okan'ın geçişiyle Aslan, bu süreçte en çok gol yiyen takım da oldu: 13. En kötü kazanamama serisine imza atan Teknik Direktör Fatih Terim de 1.68 puan ortalaması ile Galatasaray'daki en kötü ikinci dönemini yaşıyor.



