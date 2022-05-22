ÖZET İZLE: Juventus, mağlubiyetle tamamladı

İtalya Serie A'da istediği gibi bir sezon geçiremeyen Juventus, ligin son haftasında deplasmanda Fiorentina'ya 2-0 mağlup oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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ÖZET İZLE: Juventus, mağlubiyetle tamamladı
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21 Mayıs 2022 23:48
İtalya Serie A'da Juventus, Fiorentina deplasmanına konuk oldu.

Ligin 38. ve son haftasında oynanan karşılaşmayı Juventus, 2-0'lık skorla kaybetti. Karşılaşmada ev sahibi Fiorentina'nın golleri 45. dakikada Alfred Duncan ve 90. dakikada penaltıdan Nicolas Gonzalez'den geldi.

Bu sonucun ardından Juventus, ligi 70 puanla noktaladı. Fiorentina ise 62 puana yükselip ligi bitirdi.

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