Özcan Kızıltan: 'Erol Bulut bunu başaracak'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un antrenörlüğe başlamasında önemli rol oynayan ve Bulut'un içinde yer aldığı ilk iki teknik heyetin birinci adamı olan Özcan Kızıltan sarı-lacivertli takımın yeni hocasını değerlendirdi.



İşte Kızıltan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;



"Erol Bulut çok uzun süredir tanıdığım ve sevdiğim bir kardeşim. Futbol oynadığı dönemde de birlikte çalışma niyetim olmuştu ve kendisini Malatya'ya transfer etmek istemiştim ama o dönem olmamıştı. Antrenör olarak birlikte çalışmamız Kartalspor'da oldu. Hem insan olarak hem de antrenör olarak çok kaliteli birisi."



Bağlantıları çok iyi



"Avrupa futbolunu çok yakından takip eden ve sürekli kendisini geliştiren biri. Avrupa'da lobisi oldukça güçlü. Daha önce uzun yıllar Yunanistan, Ukrayna ve Almanya'da futbol oynadı. Futbol oynadığı dönemdeki takım arkadaşları şu an birçok üst düzey takımda yöneticilik yapıyor. Oldukça güçlü bağlantıları var ve bu durum limit problemi yaşayan Fenerbahçe'nin elini güçlendiren bir unsur olacak. Mesela Alanya'ya Siopis ve Bakasetas onun aracılığıyla geldi. Fenerbahçe'ye de böyle faydalı oyuncular getireceğini düşünüyorum."



Kompakt bir anlayış



"Fenerbahçe'nin gelecek sezon Erol Hoca yönetiminde kompakt bir anlayışa sahip olacağını düşünüyorum. Hücumu da savunmayı da birlikte yapan, topu kazandığı anda kaleye yönelen ve üçüncü bölgede çoğalan bir takım oluşturmaya çalışacaktır. Göreceksiniz Fenerbahçe ligin en çok koşan ve fiziki olarak en iyi durumdaki takımlarından biri olacak. Ben Erol Hoca'nın oyuncularını kendi oyununa ikna ederek çok başarılı işlere imza atacağına inanıyorum. Tabii ki oyuncu grubunun da teknik direktöre inanması ve güvenmesi gerekir. Camia inansın ve desteklesin, Erol Bulut bunu başaracak."



