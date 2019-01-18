DUYGUSAL VEDA

Galatasaray'dan bir yıldız kaydı, hem de daha yeni yeni parlamaya başlamışken...Sezon başında formayı kapar kapmaz taraftarların gönlünde taht kuran genç oyuncu, sarı-kırmızılı ekipte sadece 17 maça çıkmasına ve henüz 19 yaşında olmasına rağmen Türk futbol tarihine geçen bir rekorla Stuttgart'a transfer oldu. A takımla çıktığı ilk sezonda deyim yerindeyse teri kurumadan dünyanın en önemli liglerinden biri olan Bundesliga'nın yolunu tutan genç stoper, Türkiye'den yurtdışına giden en pahalı Türk defans oyuncusu unvanının da sahibi olmayı başardı.Ozan Kabak ayrıca 11 milyon avroluk bonservis ücretiyle Galatasaray'ın Avrupa'ya ihraç ettiği en pahalı 4. futbolcu olurken, 13 milyon avroya Atletico Madrid'e giden Arda Turan'dan sonra sarı-kırmızılı kulüpten en yüksek bedelle Avrupa'ya giden ikinci Türk oyuncu oldu.Ozan Kabak ayrıca sosyal medyadaki duygusal paylaşımıyla da Galatasaray taraftarlarının gönlünde bir kez daha taht kurdu.Florya'da çektiği bir videoda genç oyuncu şu ifadeleri kullandı:"Galatasaray futbolcusu olmadan önce, Galatasaray taraftarı oldum. Hayallerime için her gün Tekirdağ'dan İstanbul'a 300 kilometrelik yolculuklar yaptım. Mayıslar hep bizimdi ama geçen mayıs benim için en özeliydi. Fatih Terim, hocam, yol göstericim... Bana öğrettikleri, kariyerim boyunca benimle olacak. Ve Galatasaray tribünleri... Bana layık gördüğünüz 'Galatasaray'ın evladı' sıfatını ömrüm boyunca göğsümde taşıyacağım. Galatasaray formam bir daha giyileceği güne kadar evimin baş köşesinde olacak. Sarı-kırmızı kültürle yetişmiş bir futbolcu olarak sizleri gururlandırmak için var gücümle çalışacağım"Cenk Tosun Beşiktaş > Everton 22 m€ SantrforCengiz Ünder Başakşehir > Roma 15m€ Orta sahaArda Turan G.Saray > A.Madrid 13m€ Orta sahaOzan Kabak G.Saray > Stuttgart 11m€ DefansAlpay ÖzalanF.Bahçe > A. Villa 9m€ DefansG. Karadeniz Trabzonspor > Kazan 8,7m€ Orta sahaBurak Yılmaz G.Saray > B. Guoan 8m€ SantrforFatih Tekke Trabzonspor > Zenit 7,5m€ SantrforErsan Gülüm Beşiktaş > H. Fortune 7m€ DefansOkay Yokuşlu Trabzonspor > C. Vigo 6m€ Orta sahaAtınç Nukan Beşiktaş > Leipzig 6m€ Defans