Galatasaray'dan bir yıldız kaydı, hem de daha yeni yeni parlamaya başlamışken...
Sezon başında formayı kapar kapmaz taraftarların gönlünde taht kuran genç oyuncu, sarı-kırmızılı ekipte sadece 17 maça çıkmasına ve henüz 19 yaşında olmasına rağmen Türk futbol tarihine geçen bir rekorla Stuttgart'a transfer oldu. A takımla çıktığı ilk sezonda deyim yerindeyse teri kurumadan dünyanın en önemli liglerinden biri olan Bundesliga'nın yolunu tutan genç stoper, Türkiye'den yurtdışına giden en pahalı Türk defans oyuncusu unvanının da sahibi olmayı başardı.
Ozan Kabak ayrıca 11 milyon avroluk bonservis ücretiyle Galatasaray'ın Avrupa'ya ihraç ettiği en pahalı 4. futbolcu olurken, 13 milyon avroya Atletico Madrid'e giden Arda Turan'dan sonra sarı-kırmızılı kulüpten en yüksek bedelle Avrupa'ya giden ikinci Türk oyuncu oldu.
DUYGUSAL VEDA
Ozan Kabak ayrıca sosyal medyadaki duygusal paylaşımıyla da Galatasaray taraftarlarının gönlünde bir kez daha taht kurdu.
Florya'da çektiği bir videoda genç oyuncu şu ifadeleri kullandı:
"Galatasaray futbolcusu olmadan önce, Galatasaray taraftarı oldum. Hayallerime için her gün Tekirdağ'dan İstanbul'a 300 kilometrelik yolculuklar yaptım. Mayıslar hep bizimdi ama geçen mayıs benim için en özeliydi. Fatih Terim, hocam, yol göstericim... Bana öğrettikleri, kariyerim boyunca benimle olacak. Ve Galatasaray tribünleri... Bana layık gördüğünüz 'Galatasaray'ın evladı' sıfatını ömrüm boyunca göğsümde taşıyacağım. Galatasaray formam bir daha giyileceği güne kadar evimin baş köşesinde olacak. Sarı-kırmızı kültürle yetişmiş bir futbolcu olarak sizleri gururlandırmak için var gücümle çalışacağım"
YURTDIŞINA GİDEN EN PAHALI TÜRKLER
Cenk Tosun Beşiktaş > Everton 22 m€ Santrfor
Cengiz Ünder Başakşehir > Roma 15m€ Orta saha
Arda Turan G.Saray > A.Madrid 13m€ Orta saha
Ozan Kabak G.Saray > Stuttgart 11m€ Defans
Alpay ÖzalanF.Bahçe > A. Villa 9m€ Defans
G. Karadeniz Trabzonspor > Kazan 8,7m€ Orta saha
Burak Yılmaz G.Saray > B. Guoan 8m€ Santrfor
Fatih Tekke Trabzonspor > Zenit 7,5m€ Santrfor
Ersan Gülüm Beşiktaş > H. Fortune 7m€ Defans
Okay Yokuşlu Trabzonspor > C. Vigo 6m€ Orta saha
Atınç Nukan Beşiktaş > Leipzig 6m€ Defans
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Sezon başında formayı kapar kapmaz taraftarların gönlünde taht kuran genç oyuncu, sarı-kırmızılı ekipte sadece 17 maça çıkmasına ve henüz 19 yaşında olmasına rağmen Türk futbol tarihine geçen bir rekorla Stuttgart'a transfer oldu. A takımla çıktığı ilk sezonda deyim yerindeyse teri kurumadan dünyanın en önemli liglerinden biri olan Bundesliga'nın yolunu tutan genç stoper, Türkiye'den yurtdışına giden en pahalı Türk defans oyuncusu unvanının da sahibi olmayı başardı.
Ozan Kabak ayrıca 11 milyon avroluk bonservis ücretiyle Galatasaray'ın Avrupa'ya ihraç ettiği en pahalı 4. futbolcu olurken, 13 milyon avroya Atletico Madrid'e giden Arda Turan'dan sonra sarı-kırmızılı kulüpten en yüksek bedelle Avrupa'ya giden ikinci Türk oyuncu oldu.
DUYGUSAL VEDA
Ozan Kabak ayrıca sosyal medyadaki duygusal paylaşımıyla da Galatasaray taraftarlarının gönlünde bir kez daha taht kurdu.
Florya'da çektiği bir videoda genç oyuncu şu ifadeleri kullandı:
"Galatasaray futbolcusu olmadan önce, Galatasaray taraftarı oldum. Hayallerime için her gün Tekirdağ'dan İstanbul'a 300 kilometrelik yolculuklar yaptım. Mayıslar hep bizimdi ama geçen mayıs benim için en özeliydi. Fatih Terim, hocam, yol göstericim... Bana öğrettikleri, kariyerim boyunca benimle olacak. Ve Galatasaray tribünleri... Bana layık gördüğünüz 'Galatasaray'ın evladı' sıfatını ömrüm boyunca göğsümde taşıyacağım. Galatasaray formam bir daha giyileceği güne kadar evimin baş köşesinde olacak. Sarı-kırmızı kültürle yetişmiş bir futbolcu olarak sizleri gururlandırmak için var gücümle çalışacağım"
YURTDIŞINA GİDEN EN PAHALI TÜRKLER
Cenk Tosun Beşiktaş > Everton 22 m€ Santrfor
Cengiz Ünder Başakşehir > Roma 15m€ Orta saha
Arda Turan G.Saray > A.Madrid 13m€ Orta saha
Ozan Kabak G.Saray > Stuttgart 11m€ Defans
Alpay ÖzalanF.Bahçe > A. Villa 9m€ Defans
G. Karadeniz Trabzonspor > Kazan 8,7m€ Orta saha
Burak Yılmaz G.Saray > B. Guoan 8m€ Santrfor
Fatih Tekke Trabzonspor > Zenit 7,5m€ Santrfor
Ersan Gülüm Beşiktaş > H. Fortune 7m€ Defans
Okay Yokuşlu Trabzonspor > C. Vigo 6m€ Orta saha
Atınç Nukan Beşiktaş > Leipzig 6m€ Defans
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