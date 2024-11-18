Osimhen ve Osayili Nijerya, Ruanda'ya mağlup

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri D Grubu 6. haftasında Nijerya, konuk ettiği Ruanda'ya 2-1 mağlup oldu. Nijerya'da Bright Osayi-Samuel 90 dakika forma giydi, Victor Osimhen ise 77. dakikada oyuna dahil oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Osimhen ve Osayili Nijerya, Ruanda'ya mağlup
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18 Kasım 2024 21:03
Afrika Uluslar Kupası Elemeleri D Grubu 6. haftasında Nijerya, Ruanda'yı konuk etti.

Godswill Akpabio International Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Ruanda 2-1 kazandı. 

Nijerya'nın tek golünü 59. dakikada Samuel Chukwueze kaydetti. Ruanda'ya galibiyeti getiren goller ise 72. dakikada Ange Mutsinzi ve 75. dakikada Innocent Nshuti'den geldi.

OSAYI VE OSIMHEN OYNADI

Nijerya'da Fenerbahçe forması giyen Bright Osayi-Samuel 90 dakika forma giydi, Galatasaray'da top koşturan Victor Osimhen ise 77. dakikada oyuna dahil oldu. 

6 maçta ilk kez kaybeden Nijerya, 11 puanla lider olarak gruptan çıktı. Benin ile aynı puanda olan Ruanda ise averajının daha düşük olması sebebiyle gruptan çıkamadı.




 
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