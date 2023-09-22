Okullar tatil mi, ne zaman tatil? Okullar 9 gün tatil mi 2023?

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilere sevindirici, velilere üzücü bir haber verdi. 9 günlük tatilin tarihi netleştirilerek duyuruldu.Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-2024 eğitim yılı çalışma takvimini duyurdu ve öğrencilere 9 günlük bir ara tatil müjdesi verdi. İşte MEB'in açıkladığı ara tatil tarihleri:13-17 Kasım 2023: Birinci ara tatil başlıyor.11 Kasım Cumartesi: Ara tatil başlangıcı.17 Kasım Pazartesi: Dersler kaldığı yerden devam edecek.Bu tarihler arasında öğrenciler, toplamda 9 gün boyunca tatilin keyfini çıkaracaklar. Bu tatil, öğrencilerin dinlenmeleri ve enerji toplamaları için büyük bir fırsat sunacak. Öte yandan çalışan anne-babalar için ise zor bir süreç olacak. Tatil döneminde çocuklarını bırakacak yer arayışına şimdiden başladılar.