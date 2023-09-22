Haber Tarihi: 22 Eylül 2023 12:05 - Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2023 12:05

Okullar tatil mi, ne zaman tatil? Okullar 9 gün tatil mi 2023?

Öğrencileri mutlu edecek, velileri üzecek haber! Okullar 9 gün tatil... Milli Eğitim Bakanlığı, okulların tatil olacağı günü duyurdu! O tarihten itibaren 9 günlük tatil başlıyor. Peki, Okullar tatil mi, ne zaman tatil? Okullar 9 gün tatil mi 2023?

Okullar tatil mi, ne zaman tatil? Okullar 9 gün tatil mi 2023?
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Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilere sevindirici, velilere üzücü bir haber verdi. 9 günlük tatilin tarihi netleştirilerek duyuruldu.
OKULLAR TATİL Mİ, NE ZAMAN TATİL? OKULLAR 9 GÜN TATİL Mİ 2023

Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-2024 eğitim yılı çalışma takvimini duyurdu ve öğrencilere 9 günlük bir ara tatil müjdesi verdi. İşte MEB'in açıkladığı ara tatil tarihleri:

13-17 Kasım 2023: Birinci ara tatil başlıyor.

11 Kasım Cumartesi: Ara tatil başlangıcı.

17 Kasım Pazartesi: Dersler kaldığı yerden devam edecek.

ÇALIŞAN ANNE-BABALAR ÇOCUKLARINI BIRAKACAK YER ARIYOR

Bu tarihler arasında öğrenciler, toplamda 9 gün boyunca tatilin keyfini çıkaracaklar. Bu tatil, öğrencilerin dinlenmeleri ve enerji toplamaları için büyük bir fırsat sunacak. Öte yandan çalışan anne-babalar için ise zor bir süreç olacak. Tatil döneminde çocuklarını bırakacak yer arayışına şimdiden başladılar.

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