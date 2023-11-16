Haber Tarihi: 16 Kasım 2023 10:39 - Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2023 10:39

Okullar tatil mi, ne zaman açılacak, kapanacak? 2023-2024

Ara tatil ne zaman bitecek, MEB takvimi ile netlik kazandı. 2023 kasım tatili sonrası okulların ne zaman açılacağı, ara tatil devam ederken milyonlarca veli ve öğrencinin gündemine geldi. Gündemdeki bir diğer konu ise ara tatil uzatıldı mı sorusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı 2023 2024 eğitim öğretim takvimini duyurdu. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki yaklaşık 19 milyon öğrenci için ara tatil 10 Kasım Cuma günü başladı. Öğrencilerin dinlenme şansı yakaladığı ara tatil hafta sonları ile birlikte 9 gün sürecek. Bir sonraki tatil takviminde ilk dönemin son ders zili ile 19 Ocak Cuma günü çalacak. Peki, Okullar tatil mi, ne zaman açılacak, kapanacak? İşte, 2023-2024 tatil bilgisi

Okullar tatil mi, ne zaman açılacak, kapanacak? 2023-2024
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Ara tatil ne zaman bitecek? sorusunun yanıtı için milyonlar MEB'in takvimine odaklandı. 10 Kasım 2023 tarihinde başlayan kasım ara tatilinin ilk günleri geride kaldı. Milyonlarca öğrenci ara tatil döneminde dinlenme fırsatı yakalayacak. Tatil döneminde derslerindeki eksiklikleri giderip dinlenme şansı yakalayan öğrenciler, 9 günlük ara tatil sonrası okullara geri dönecek. Öte yandan ikinci ara tatil ise Nisan ayında uygulanacak. Peki, okullarda ara tatil kaç gün, ara tatil 9 gün mü? İşte, o konu hakkında bilgiler. 
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2023-2024 eğitim öğretim yılında ara tatilin kaldırılmayacağını ve uygulanmaya devam edeceği bilgisini paylaşmıştı. Ara tatillerle ilgili talep gelmesi durumunda değerlendirileceğini dile getiren Bakan Tekin öğrencilerin yüreğine su serpti.
Milli Eğitim Bakanlığı çalışma takvimine göre okullarda son ders zili yarın (10 Kasım) çalacak. Ara tatil sebebiyle okullar kapanırken tekrar eğitim öğretim faaliyetleri 20 Kasım Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek.

1.dönem 2. yazılı sınavları 25 Aralık 2023 ve 5 Ocak 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

ARA TATİL 9 GÜN MÜ SÜRECEK?

Bakanlığın yayınladığı takvime göre 20 milyon öğrenci ve 1.2 milyon öğretmen için ara tatil hafta sonları da hesaba katıldığında toplam 9 gün sürecek.
Resmi takvimde ara tatil başlangıcı 13 Kasım Pazartesi olsa da öğrenciler toplam iki hafta sonunu ara tatilde geçirecek. Böylelikle İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri toplam 9 gün tatil yapmış olacak.

İkinci ara tatil ise Nisan ayında uygulanacak. Diyanet'in takvimine göre ara tatil ve Ramazan Bayramı aynı tarihlerde uygulanacak.

ARA TATİL SONRASI BİRİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BİTİYOR?

Bu dönem uygulanacak çalışma takvimi Bakanlık tarafından paylaşıldı. Buna göre 15 tatil;

19 Ocak Cuma günü karneler alınacak ve 22 Ocak Pazartesi sömestr tatili başlayacak. Milyonlarca öğrenci yarı tatilin sona ermesiyle 5 Şubat 2024 Pazartesi ders başı yapacak.

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