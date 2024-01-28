Haber Tarihi: 28 Ocak 2024 17:14 - Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2024 17:14

Okullar ne zaman açılacak? 15 tatil uzatıldı mı? 2024 Okullar yarıyıl tatili uzatıldı mı?

15 tatilin bitiş tarihi ve okulların açılış zamanı öğrenciler tarafından araştırılıyor. 2023-2024 eğitim öğretim dönemi ilk dönemi geçtiğimiz günlerde tamamlandı. 15 tatilin uzatılacağı ile ilgili iddialar gündeme geldi. Peki, Okullar ne zaman açılacak? 15 tatil uzatıldı mı? 2024 Okullar yarıyıl tatili uzatıldı mı?

Okullar ne zaman açılacak? 15 tatil uzatıldı mı? 2024 Okullar yarıyıl tatili uzatıldı mı?
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15 tatil ne zaman bitecek, 15 tatil uzadı mı? soruları son günlerin öne çıkan konularından oldu. İkinci dönem ne zaman başlıyor sorusu, 15 tatilin uzatılacağı yönündeki iddiaları okuyan pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. 5 Şubat 2024 tarihinde açılması beklenen okullar için 15 tatil 30 gün oldu iddialarının yayılmasıyla birlikte öğrenciler ve veliler, konunun aslını araştırmaya başladı. Peki, MEB'in 15 tatili 1 aya çıkaracağı iddiaları gerçeği yansıtıyor mu? İkinci dönem ne zaman başlıyor, okullar ne zaman açılacak? İşte, merak edilen o konu hakkında Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan resmi açıklama 

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 2024

20 milyondan fazla öğrenci ile öğretmenin yer aldığı Türk eğitim sisteminde ilk dönem kapandı. 2023 Eylül ayında start alan 2023-2024 eğitim öğretim yılı ilk etabı tamamladı. Yurdun 81 ilinde eğitime devam eden milyonlarca öğrenci sömestr tatiline başladı. Hafta sonu tatilleri dahil olduğunda 17 gün kapalı olacak olan okullar ne zaman açılacak 2024 2. dönem sorgulandı. Milli Eğitim Bakanlığı eğitim öğretim takvimi yayınlanmasıyla tüm işleyiş planı göründü. Bazı sosyal medya hesaplarında 15 tatilin 1 aya uzatılacağı yönünde iddialar yer alsa da MEB henüz böyle bir karar almadı.

15 TATİL 1 HAFTA DAHA UZATILDI MI?

15 tatil 1 hafta daha uzatıldı mı sorusuna yanıt arayan öğrenciler için hemen belirtelim ki son günlerde panik yaratan influenza, domuz gribi ve Coronavirüs varyantlarının yükselişe geçmesiyle okulların geç açılıp açılmama durumu merak konusu oldu. MEB ara tatil uzama durumu şu an yok. 19 Ocak Cuma günü sömestr tatiline çıkan öğrenciler 2. döneme 5 Şubat Pazartesi günü başlangıç yapacak. Ara tatilde iyice dinlenmiş bir şekilde okullarına dönecek olan öğrenci ve öğretmenler2. dönemi ve yılı 14 Haziran Cuma günü kapatacak. Ardından 3 aylık yaz tatili başlayacak.
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