Haber Tarihi: 24 Ocak 2024 16:46 - Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2024 16:46

Okullar açılacak mı? 2024 İkinci dönem okullar açılacak mı?

İkinci dönem okullar açılacak mı sorusu sosyal medyada 15 tatil uzayacak iddiası ile gündeme geldi. İddialar ardından öğrenciler ve veliler, 15 tatilin sona erip okulların açılacağı tarihi araştırıyor. Peki, okullar açılacak mı? 2024 İkinci dönem okullar açılacak mı? Yarıyıl tatili uzatıldı mı?

Okullar açılacak mı? 2024 İkinci dönem okullar açılacak mı?
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Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki 20 milyonu aşkın öğrenci, 19 Ocak Cuma günü karnelerini alarak 16 gün sürecek yarıyıl tatiline girdi. Peki, okullar açılacak mı? 2024 İkinci dönem okullar açılacak mı? Yarıyıl tatili uzatıldı mı?

YARIYIL TATİLİ UZATILDI MI?

Bir sosyal medya hesabı "Öğrenciler tatile doyacak! 15 günlük tatil 1 aya uzatıldı" ifadelerini kullanarak, yarıyıl tatilinin iki haftadan bir aya çıkarıldığı iddiasını gündeme getirdi. Paylaşımda bir internet haber sayfasının linkinin yer aldığı görülürken, herhangi bir resmi belgeye ya da açıklamaya yer verilmediği dikkat çekti.

Bilindiği üzere öğrenciler her yıl düzenli olarak 15 günlük ara tatil yapıyorlar. Fakat bazı durumlarda bu ara tatil süresi 1 aya kadar uzayabiliyor. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı 07.07.2023 tarihinde yayımladığı çalışma takviminde 2023-2024 eğitim öğretim yılının tatil dönemlerini her sene olduğu gibi eğitim öğretim yılının başında paylaştı. Yayımlanan takvime göre 2023-2024 eğitim öğretim döneminin yarıyıl tatili süresinde bir değişiklik yok. Daha önceki senelerde olduğu gibi bu sene de yarıyıl tatili on beş gün olarak belirlendi.

15 TATİL TARİHLERİ

Yeni eğitim öğretim yılı yarıyıl tatili, 22 Ocak Pazartesi günü başlayacak, 2 Şubat Cuma günü tamamlanacak.

İkinci dönem, 5 Şubat Pazartesi günü başlayacak ve 14 Haziran Cuma günü sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan-12 Nisan arasında yapılacak.

2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül'de başlayacak.
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