Oklahoma City Thunder'ın 2021-22 sezonu başlamadan önce Kemba Walker'ı takas etmesinin beklendiği söylendi.



Bleacher Report'tan Jake Fischer'a göre Kemba, sezon başlamadan önce muhtemel olarak tekrar takas edilebilir.



Fischer, Oklahoma'nın, olumlu bir tıbbi durum dışında Walker'ı gelecekteki ek varlıklar için takas edeceğini bildirdi. Walker, Al Horford'ı Boston'a geri gönderen bir takasla OKC tarafından alınmıştı.



Son iki yılda birçok sakatlık sorunu yaşayan Walker'ın 2019'da Celtics ile imzaladığı dört yıllık sözleşmenin bitmesine iki yılı kalmış bulunuyor.



Diz sakatlığının iyileşme süreci sonrası Walker, 2020-21 normal sezonunda 43 maçla sınırlı kalmış ve 19.3 sayı, 4.9 asist ve 4.0 ribaund ortalamaları tutturmuştu.



