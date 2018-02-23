Okan buruk'tan G.Saray'a mesaj; 'Final istiyoruz'

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Atiker3-0 yenen Teleset Mobilyateknik direktörü, "Pas, topa sahip olma, topu rakipten alma ve doğru geçişlerle rakip kaleye giderek bir galibiyet aldık. Bundan sonraki hedefimiz üstteki grubu yakalamak." dedi.Buruk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmanın ilk 10'un içine girmek açısından önemli olduğunu belirtti.Maçın başında golü erken bulmalarının kendilerini olumlu etkilediğini ifade eden Buruk, şöyle konuştu:"Devamında da oyunu çok doğru oynadık. Maçın birinci dakikasından sonuna kadar takımımız inanılmaz şekilde mücadele etti. Oyunun son 30 dakikasında yüklendik. Pas, topa sahip olma, topu rakipten alma ve doğru geçişlerle rakip kaleye giderek bir galibiyet aldık. Bundan sonraki hedefimiz üstteki grubu yakalamak."Lig ve kupada zor maçlar yapacaklarını dile getiren Okan Buruk, şunları kaydetti:"Kupada Akhisar'a bir final heyecanı yaşatmayı çok istiyoruz. Yarı final coşkusunu taraftarımıza göstermek istiyoruz. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Rakibimizin çok kaliteli bir kadrosu var. Ligde çok iyi durumdalar. Biz sahamızda aynı coşkuyu, isteği ve bütünlüğü gösterirsek kupada finale aday olabiliriz. İlk maçımızda avantaj yakalamak istiyoruz."