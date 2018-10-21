Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu haftasında Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor'da teknik direktör Okan Buruk, kazanabilecekleri bir maçı kazanamadıklarını söyledi.
Teknik direktör Buruk, maç sonrası yaptığı açıklamada şöyle konuştu: "Maçtan önceki hedefimiz kendi sahamızda kazanmaktı. Son iki haftada aldığımız 4 puan vardı. Bu 11'den 4 eksik oyuncu ile başladık. Özellikle kanatlarda oyuncu sayımız fazla olmayınca burada sıkıntı yaşadık. Maçın başlangıcı bizim için kötüydü. 10-15 dakikada gol yemediğimiz için şanslıydık. Rakibin iyi organize olduğunu gördük. İyi bir takıma karşı oynadık. Özellikle hücum hattının çok iyi olduğu bir takım. Maçı dengeledik daha sonra 1-0 öne geçtik. Bu bölümde de rakibimize çok net pozisyon vermedik ama rakip kaleye daha etkili gidebilirdik. İkinci yarıya baktığımızda daha dengeli oynayan bir takımdık. Yine çok net pozisyon vermedik ama kalemize gelen tehlikeler vardı. Orhan ve Süleyman ile ikinci golü bulup belki maçı bitirebilirdik. Rakibimizin geniş kadrosu vardı. Jahovic ve Traore hamlesiyle rakibimizin 7 hücum oyuncusuna karşı hamle yapmaya çalıştık. Üzüldüğüm penaltı olması. Görüntüleri de izledim ama çok net bir şey görmedim. Rakibin penaltısı için yüzde yüz penaltı diyemeyeceğim. Bir de geç, 2-3 dakika sonra verildi. Biz de bu arada 1-0 diye oyuncu değişikliği yaptık. Bir anda penaltı verildi. Penaltı olacağını bilsem Fink'in yerine ofansif bir oyuncu kullanacaktım. Volkan Bayraslan'ın bugün maçın genelinde de takdir haklarını Konya'dan yana kullandığını gördük. Kazanabileceğimiz bir maçı kazanamadığımızı düşünüyorum."
Futbolun içinde her şeyin temiz olmasını istediğini anlatan Buruk, "Maçtan sonraki olayları tasvip etmiyoruz. Futbolun içerisinde her şeyin temiz olmasını istiyorum. Abdullah için gereksiz bir kart oldu. Zaten eksiklerimiz vardı bir eksik daha oldu. Olayların incelenip gerekli cezanın verileceğini düşünüyorum. Biz saha içinde insanları farklı yerlere yönlendirirsek en büyük hatamız bu olur. Gerekli cezaların verileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Teknik direktör Buruk, maç sonrası yaptığı açıklamada şöyle konuştu: "Maçtan önceki hedefimiz kendi sahamızda kazanmaktı. Son iki haftada aldığımız 4 puan vardı. Bu 11'den 4 eksik oyuncu ile başladık. Özellikle kanatlarda oyuncu sayımız fazla olmayınca burada sıkıntı yaşadık. Maçın başlangıcı bizim için kötüydü. 10-15 dakikada gol yemediğimiz için şanslıydık. Rakibin iyi organize olduğunu gördük. İyi bir takıma karşı oynadık. Özellikle hücum hattının çok iyi olduğu bir takım. Maçı dengeledik daha sonra 1-0 öne geçtik. Bu bölümde de rakibimize çok net pozisyon vermedik ama rakip kaleye daha etkili gidebilirdik. İkinci yarıya baktığımızda daha dengeli oynayan bir takımdık. Yine çok net pozisyon vermedik ama kalemize gelen tehlikeler vardı. Orhan ve Süleyman ile ikinci golü bulup belki maçı bitirebilirdik. Rakibimizin geniş kadrosu vardı. Jahovic ve Traore hamlesiyle rakibimizin 7 hücum oyuncusuna karşı hamle yapmaya çalıştık. Üzüldüğüm penaltı olması. Görüntüleri de izledim ama çok net bir şey görmedim. Rakibin penaltısı için yüzde yüz penaltı diyemeyeceğim. Bir de geç, 2-3 dakika sonra verildi. Biz de bu arada 1-0 diye oyuncu değişikliği yaptık. Bir anda penaltı verildi. Penaltı olacağını bilsem Fink'in yerine ofansif bir oyuncu kullanacaktım. Volkan Bayraslan'ın bugün maçın genelinde de takdir haklarını Konya'dan yana kullandığını gördük. Kazanabileceğimiz bir maçı kazanamadığımızı düşünüyorum."
Futbolun içinde her şeyin temiz olmasını istediğini anlatan Buruk, "Maçtan sonraki olayları tasvip etmiyoruz. Futbolun içerisinde her şeyin temiz olmasını istiyorum. Abdullah için gereksiz bir kart oldu. Zaten eksiklerimiz vardı bir eksik daha oldu. Olayların incelenip gerekli cezanın verileceğini düşünüyorum. Biz saha içinde insanları farklı yerlere yönlendirirsek en büyük hatamız bu olur. Gerekli cezaların verileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın