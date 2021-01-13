Okan Buruk: 'Ayrılmak isteyen isimler oldu'

Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk, kupadaki Tuzlaspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.



Okan Buruk açıklamasında; "Bizim aleyhimize verilince konuşulmayan kararlar, ligdeki durumumuzu istemediğimiz bir hale getirdi. Ligdeki hedefimiz devam ediyor, bunun yanında Türkiye Kupası var, bir de Süper Kupa finali oynayacağız." dedi.



Başakşehir teknik direktörü açıklamalarının devamında; "Ayrılmak isteyen oyuncularımız oldu kendi aramızda. Bizde az süre bulup ayrılmak isteyen oyuncularımız oldu. Sakatlıktan dolayı ayrılan oyuncularımız oldu. Onun yanında katılan ve katılacak oyuncular var." sözlerini sarf etti.



Okan Buruk sözlerini; "2 yabancı daha eklendi, 16 yabancıya çıktı. Martin Skrtel'i feshetme nedenlerimizden biri de yabancı sayısıydı. Ona güveniyoruz, inşallah sezon sonu tekrar aramızda olur, belki bizde 1 yıl daha oynamak ister." diyerek bitirdi.



