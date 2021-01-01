Nowitzki: "Luka'nın bu kadar iyi olacağından haberimiz yoktu!"

Dallas Mavericks efsanesi Dirk Nowitzki, Luka Doncic'in "bu kadar iyi olacağını" Mavericks'in bile "tahmin etmediğini" söyledi.



Dirk, geçtiğimiz gece Twitter Space'inde, Dallas'ın Luka ile ilgili "ne beklediğini bilmediğini" ve genç yıldızın şimdi yaptıklarını yapabileceği konusunda "hiçbir fikirleri olmadığını" itiraf etti:



"Onu Draft ettiğimizde, sanırım ondan ne bekleyeceğimizi bilmiyorduk. Bu kadar iyi olacağından haberimiz yoktu. Oyunu okuyuşu, fiziği, şutunun beklediğimizden iyi olması, orta mesafe oyunu, pota etrafında bitirebilmesi... Bu kadar genç yaşta komple bir pakete sahip.



Hem benim için, hem de tabii ki tüm Mavs taraftarları için, bu genç yaşında bu denli oyun bilgisine sahip olduğunu görebilmek inanılmazdı.



Oyunu okumanız, normalde ligde beş, altı, yedi, sekiz yıl oynadıktan sonra kazandığınız deneyimle gelir. Ama onunki şimdiden başka bir seviyede. Bu yüzden Mavs'in onun kontratını uzatıp, uzun süre aramızda tutacağından ötürü çok mutluyum."



Bu sezon 18.0 sayı, 11.0 ribaund ve 7.0 asist ortalamalarıyla oynayan Doncic, şimdiden iki kez All-Star seçildi ve gelecekte MVP ödülünü kazanması beklenen oyunculardan biri.



