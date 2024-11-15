Netflix üyelik ücreti 2024: Netflix üyelik paketleri fiyatları

Netflix kuşkusuz dünyanın en popüler dijital içerik platformu. İçerisinde binlerce dizi, film, belgesel ve benzeri içerik bulunduran Netflx, bunları belirli bir aylık ücret karşılığında sınırsız bir şekilde abonelerine sunuyor. Peki Netflix abonelik ücreti ne kadar? Bu içeriğimizde 2024'te Netflix üyelik ücreti ne kadar sorusunu sizler için cevapladık.



Netflix Üyelik Ücreti Ne Kadar? Netflix Abonelik Ücreti (2024)



Temel Plan Aylık: 119,99 TL



Standart Plan Aylık: 176,99 TL



Özel Plan Aylık: 229,99 TL



Temel Plan Üyelik Ücreti ve İçeriği



Aylık ücret 119,99 TL



Aynı anda izleyebileceğiniz ekran sayısı: 1



İçerik indirebileceğiniz cihaz sayısı: 1



Sınırsız dizi ve film izleme hakkı



Dizüstü bilgisayar, televizyon, telefon veya tablette izleyebilme imkanı vardır



HD ve ultra HD mevcut değildir.



Standart Plan Üyelik Ücreti ve İçeriği



Aylık ücret 176,99 TL



Aynı anda izleyebileceğiniz ekran sayısı: 2



İçerik indirebileceğiniz cihaz sayısı: 2



Sınırsız dizi ve film izleme hakkı



Dizüstü bilgisayar, televizyon, telefon veya tablette izleyebilme imkanı vardır



HD mevcut



Ultra HD mevcut değildir.



Özel Plan Üyelik Ücreti ve İçeriği



Aylık ücret 229,99 TL



Aynı anda izleyebileceğiniz ekran sayısı: 4



İçerik indirebileceğiniz cihaz sayısı: 4



Sınırsız dizi ve film izleme hakkı



Dizüstü bilgisayar, televizyon, telefon veya tablette izleyebilme imkanı vardır



HD ve ultra HD mevcuttur.



Netflix'e Nasıl Üye Olunur?



Netflix'in resmi web sitesine gidin,



Çıkan ekranda kendinize en uygun olan planı seçin ve ardından"Devam Et" seçeneğine tıklayın,



E-posta adresinizle birlikte kendinize ait bir şifre belirleyin.



Kendinize uygun bir ödeme yöntemi seçin.



İzlemeye başlayabilirsiniz.

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