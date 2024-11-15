Haber Tarihi: 15 Kasım 2024 19:42 - Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2024 19:42

Netflix üyelik ücreti 2024: Netflix üyelik paketleri fiyatları

Netflix 2024 üyelik ücreti güncellendi! Çeşitli film ve dizileri içerisinde bulunduran Netflix paketleri temel, standart ve özel olarak üç gruba ayrılıyor. Temel plan bir kişilik, standart plan 2 kişilik ve özel plan ise 4 kişilik paketleri içeriyor. Netflix ücretleri her yıl farklılık gösteriyor. 2024 yılı fiyatları için de güncelleme yapan Netflix 1 ay ücretsiz abonelik imkanını da kaldırdı. Netflix temel, standart, özel plan üyelik fiyatları ne kadar? "Netflix Üyelik Ücreti 2024" içeriğimizden detaylı bilgi alabilirsiniz.

Netflix üyelik ücreti 2024: Netflix üyelik paketleri fiyatları
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Netflix kuşkusuz dünyanın en popüler dijital içerik platformu. İçerisinde binlerce dizi, film, belgesel ve benzeri içerik bulunduran Netflx, bunları belirli bir aylık ücret karşılığında sınırsız bir şekilde abonelerine sunuyor. Peki Netflix abonelik ücreti ne kadar? Bu içeriğimizde 2024'te Netflix üyelik ücreti ne kadar sorusunu sizler için cevapladık. 

Netflix Üyelik Ücreti Ne Kadar? Netflix Abonelik Ücreti (2024)

Temel Plan Aylık: 119,99 TL

Standart Plan Aylık: 176,99 TL

Özel Plan Aylık: 229,99 TL

Temel Plan Üyelik Ücreti ve İçeriği

Aylık ücret 119,99 TL

Aynı anda izleyebileceğiniz ekran sayısı: 1

İçerik indirebileceğiniz cihaz sayısı: 1

Sınırsız dizi ve film izleme hakkı

Dizüstü bilgisayar, televizyon, telefon veya tablette izleyebilme imkanı vardır

HD ve ultra HD mevcut değildir.

Standart Plan Üyelik Ücreti ve İçeriği

Aylık ücret 176,99 TL

Aynı anda izleyebileceğiniz ekran sayısı: 2

İçerik indirebileceğiniz cihaz sayısı: 2

Sınırsız dizi ve film izleme hakkı

Dizüstü bilgisayar, televizyon, telefon veya tablette izleyebilme imkanı vardır

HD mevcut

Ultra HD mevcut değildir.

Özel Plan Üyelik Ücreti ve İçeriği

Aylık ücret 229,99 TL

Aynı anda izleyebileceğiniz ekran sayısı: 4

İçerik indirebileceğiniz cihaz sayısı: 4

Sınırsız dizi ve film izleme hakkı

Dizüstü bilgisayar, televizyon, telefon veya tablette izleyebilme imkanı vardır

HD ve ultra HD mevcuttur.

Netflix'e Nasıl Üye Olunur?

Netflix'in resmi web sitesine gidin,

Çıkan ekranda kendinize en uygun olan planı seçin ve ardından"Devam Et" seçeneğine tıklayın,

E-posta adresinizle birlikte kendinize ait bir şifre belirleyin.

Kendinize uygun bir ödeme yöntemi seçin.

İzlemeye başlayabilirsiniz.
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