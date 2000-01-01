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NBA'den 76ers'a, 25 bin dolar para cezası!

NBA, Philadelphia 76ers'ın NBA'in sakatlık bildirim kurallarını ihlal ettiği için, 25.000 dolar para cezasına çarptırıldığını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA, Philadelphia 76ers'ın NBA'in sakatlık bildirim kurallarını ihlal ettiği için, 25.000 dolar para cezasına çarptırıldığını duyurdu.

Philadelphia ekibi, Cumartesi günkü Denver Nuggets maçının ilk sakatlık raporunda guard Ben Simmons'ı listeye almamıştı. Takım Simmons'ı, dizindeki sakatlık nedeniyle maçın başlamasına birkaç saat kala listeden çıkarmıştı.

NBA, oynanan maç arka arkaya gecelerde oynanan maçlardan biri değilse, takımların herhangi bir sakatlığı ve ilgili oyuncunun durumunu, maçtan önceki gün yerel saat 17:00'ye kadar açıklamasını zorunlu kılıyor.


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