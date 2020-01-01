NBA yıldızları, sezonun Aralık'ta başlamasını istemiyorlar!

NBA yıldızlarının, sezonunun 18 Ocak'ta başlamasını istedikleri ve oyuncular sendikasının (NBPA) buna karşı öneride acele etmeyeceği bildirildi.



Yahoo Sports'tan Chris Haynes'e göre, bazı NBA yıldızları da dahil olmak üzere "önemli bir oyuncu grubu", 22 Aralık olarak önerilen 2020-21 sezonu başlangıç tarihinin, 18 Ocak (Martin Luther King Jr. Günü) tarihiyle değişmesini istiyorlar.



Haynes, oyuncuların ayrıca serbest oyuncu döneminin 1 Aralık'ta başlamasını istediklerini de kaydetti.



NBA'in takımlara 22 Aralık tarihini 72 maçlık normal sezon için bir başlangıç tarihi olarak yöneticiler kurulu ile yakın zamanda yaptığı bir görüşme olarak hedeflediği bildirilmişti. 18 Ocak, ligin daha önce tercih ettiği başlangıç tarihi olarak bildirilmiş, ancak takımların ve oyuncuların Aralık ayında başlaması halinde 500 milyon dolardan fazla para kazanacağı ortaya çıkmıştı.



NBPA yönetici direktörü Michele Roberts, The Athletic'den Shams Charania'ya, "Oyunculardan, bu teklife karşı aldığım çoğunluk yanıt olumsuz oldu." şeklinde konuştu.



"TEKLİFİN TEMELİ, GELİR KAYBINA BAKIYOR"



Roberts, NBPA'in ligin Cuma günkü son karar tarihi yüzünden, aceleyle bir karar vermeyeceğini de sözlerine ekledi:



"Sendika ve oyuncular tüm bilgileri analiz ediyor ve bu aceleye getirilmeyecek. İlgili taraflardan veri talep ettik ve mümkün olduğunca süratli bir şekilde bir karşı teklif üzerinde çalışacağız. Cuma gününe kadar bir karara varacağımıza inanmak için kesinlikle hiçbir nedenim yok. Cuma gününü, son bildirim tarihi olarak göremem ve görmeyeceğim.



Şimdi oyunculardan, bir aydan biraz fazla bir süre içinde bavullarını yeniden toplamaları ve kampa dönmeleri isteniyor. Bu teklifin temelini, büyük ölçüde muhtemel gelir kaybı oluşturuyor."



NBA, OCAK BAŞLANGICINA SICAK BAKMIYOR



ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre, ligin 2020-21 sezonuna Ocak ayında başlamasına bakışı çok olumlu değil. Sebebi ise, sezonun sonunun Yaz Olimpiyatları'na ve NFL ile kolej futbolu sezonlarının başlangıcına karşı ilgi toplamak için savaşacağı bir Eylül ayına denk gelmesi.



Noel öncesi başlangıç, Miami Heat'e karşı NBA Finalleri zaferinin ardından iki aydan biraz fazla dinlenecek olan Los Angeles Lakers'takiler de dahil olmak üzere, bazı oyuncular için çok hızlı bir geri dönüş olabilir.



Bu hafta Lakers şutörü Danny Green, 35 yaşındaki takım arkadaşı LeBron James'in, kısa kalmış olan bir ölü sezon sonrasında, sezonun ilk ayında tatil yapmasını beklediğini söylemişti.



