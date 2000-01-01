NBA ve NBPA, CBA sonlandırma tarihini 30 Ekim'e kadar uzattı

NBA ve Ulusal Basketbol Oyuncuları Sendikası'nın (NBPA), mevcut toplu pazarlık sözleşmesinden vazgeçecekleri son tarih için, süreyi uzatmayı kabul ettikleri bildirildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre, tarafların 30 Ekim'e kadar diğer tarafa iş sözleşmesini sona erdirdiklerine dair, 45 gün önceden bildirimde bulunmaları gerektiği bildirildi. Ancak Wojnarowski, 18 Kasım'da düzenlenmesi planlanan 2020 Draftı öncesinde, yeni bir anlaşma yapılacağına dair iyimserlik olduğunu da ekledi.



NBA, KOVID-19 salgınının etkisi ve Çin'deki iş ilişkilerini etkileyen bir sezon öncesi tartışması nedeniyle, 2019-20 sezonunda gelirinde önemli bir düşüş yaşamıştı. Bu zorluklar, ligin bir sonraki yılının takvimini de değişime uğratmıştı.



Endişelerin başında basketbolla ilgili gelire bağlı olan 2020-21 sezonu maaş sınırı geliyor. NBPA direktörü Michele Roberts, geçtiğimiz günlerde ligin 116 milyon dolara yakın orijinal sınır tahmininden "fazla sapmaması" gerektiğini düşündüğünü belirtmişti. Bu durumun, lig kendini geleceğe yönelik konumlandırırken, ölü sezonda her zamanki gibi iş yapılmasını sağlayabileceği düşünülmüştü.



