NBA süperstarları, ligin durumu hakkında toplu görüşme yaptı!

NBA'in en büyük süperstarlarının birçoğunun, lig için potansiyel sezona tekrar başlama senaryolarını tartışmak için, hep beraber özel bir toplu görüşme yaptıkları açıklandı.



Oyuncu derneği (NBPA) başkanı Chris Paul, LeBron James, Anthony Davis, Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo, Kawhi Leonard, Stephen Curry, Damian Lillard ve Russell Westbrook'un bulunduğu görüşmeyi düzenleyen kişi oldu.



Yahoo Sports'tan Chris Haynes, detayları şöyle aktardı:



"NBA'in en büyük süperstarlarından bazıları, Pazartesi günü özel bir toplu görüşme sırasında, 2019-20 sezonunu sürdürmek için birleşik bir cephe oluşturdu."



"Kaynakların, koronavirüs pandemisinin etkilerini tartışan görüşmenin sonuna doğru, tüm tarafların, ligin yeşil ışık vermesinden sonra sahada uygun güvenlik önlemleri alma konusunda anlaşmaya vardıkları belirtildi."



"Grubun kararının, sezonun yeniden başlayıp başlamayacağına karar verme zamanı geldiğinde ligdeki diğer oyuncular için karar verme sürecinde önemli bir ağırlık tutması bekleniyor."



Oyuncuların onayıyla, NBA'e geri dönüş yolunda önemli bir adım atılmış oldu. Bu cephede, Las Vegas'ta tarafsız bir arenada oynamak ve katılımda sadece gerekli personel ile oynamak da dahil olmak üzere birçok öneri yapıldı.



