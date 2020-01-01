NBA, Ryan Smith'in Jazz'i satın almasını onayladı!

Utah Jazz'in yeni sahibi Ryan Smith, Jazz'i ve arenasını 1.66 milyar dolara satın almadan önce Minnesota Timberwolves için teklifte bulunmaya "gerçekten çok yakın" olduğunu söyledi.



NBA, yakın zamanda Smith'in Larry H. Miller Group'tan Jazz'i satın almasını onaylamıştı.



Smith, ESPN'e, eşi Ashley itirazını dile getirene kadar bir sonraki adımı atmayı ciddi olarak düşündüğünü belirtti:



"Eşim bunun doğru olmadığını düşünmüştü. Ağırlığını koymuştu, 'Jazz taraftarı olduğumuzu biliyorsun, değil mi? Bu kararı değiştirmeyeceğiz ve ben hiç taşınamam.' demişti. Bunları çok sık yapmaz, ama bu, iş tarafı hoşuma gittiği için diğer dünyaya biraz kapıldığımı da bana hatırlatmış oldu."



NBA başkanı Adam Silver, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



"Ryan Smith, ligimize harika bir katkı sağlayacak olan, ileri görüşlü, toplum odaklı bir girişimci ve iş lideridir. Utah Jazz'in ömür boyu hayranı olan ve son zamanlarda önemli pazarlama ortaklarından biri olan Ryan, Jazz ve Utah topluluğuna olan derin bağlılığını kanıtlamış bulunuyor ve hiç şüphe yok ki, takımın işleyişine de aynı düzeyde bağlılığı gösterecektir."



