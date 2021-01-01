NBA, oyuncularını üçüncü doz aşıya teşvik ediyor!

NBA'in KOVID-19'a karşı aşılama oranının %97 olduğu ve oyuncuları takviye doz almak üzerine teşvik etmeye çalıştığı bildirildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre NBA, 450'den fazla oyuncusu arasında %97'lik bir KOVID-19 aşılaması oranına sahip.



Ancak lig, sezon öncesi bir çalışmada 2.388 oyuncu ve personele uygulanan antikor testlerini değerlendirdikten sonra, ESPN tarafından elde edilen dahili bir nota göre, oyuncularını ve takım personelini takviye doz yaptırmaya çağırıyor.



Testlerin analizi, genel olarak, özellikle tek doz Johnson & Johnson aşısını olanlar arasında antikor seviyelerinin bozulmasını ortaya çıkarmıştı.



Sezon öncesi çalışmadaki 2.388 kişiden %3.1'in biraz üzerinde (toplam 75) antikor tespit edilmemişti. Johnson & Johnson aşısını olan bilinmeyen sayıda oyuncu arasında, bu miktar %11'e yükselmişti.



