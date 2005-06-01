NBA'de bu sezon sakatlık miktarı, rekora ulaştı!

NBA'de 2020-21 sezonunda KOVID-19 ile ilgili olmayan sakatlanmalarda "çarpıcı bir şekilde" artış görüldüğü gözlemlendi.



ESPN'den Kevin Pelton, maç başına ortalama 5.1 oyuncunun KOVID-19 veya hastalıkla ilgili olmayan nedenlerle sahadan uzak kaldıklarını açıkladı.



Sağlık ve güvenlik protokolleri nedeniyle maçları kaçıran oyuncuları içermeyen bu sayının, ESPN'in 2009-10 sezonunda istatistikleri izlemeye başlamasından bu yana en yüksek miktar olduğu bildirildi.



All-Star maçındaki oyuncuların, sezonun %19'unu kaçırdığı ve bu miktarın da NBA tarihinde kaydedilen en yüksek oran olduğu belirtildi.



Oyuncuların bu sezon yumuşak doku sakatlıkları nedeniyle 2.909 maç kenarda oturdukları ve bu miktarın, 2005-06 sezonundan bu yana en yüksek ikinci miktar olduğu kaydedildi.



Ligin yakın zamanda genel menajerlerle resmi bir ortamda rekabet konularını konuşması bekleniyor ve bu durumun da gelecek sezonun takvimini etkileyebileceği düşünülüyor.



