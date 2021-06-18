Mustafa Reşit Akçay, yoğun bakıma kaldırıldı

Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yoğun bakımda tedavi altına alındı.

, Fotoğraf; AA
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Mustafa Reşit Akçay, yoğun bakıma kaldırıldı
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18 Haziran 2021 14:20
Kocaelispor'u çalıştıran Trabzonlu teknik adam Mustafa Reşit Akçay hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Akciğerlerinde yaşadığı bir rahatsızlıktan ötürü Akçay, KTÜ Tıp Fakültesi'ne yatırılırken tedbir amaçlı olarak yoğun bakımda tedavi altında tutulduğu bildirildi.

Akçay daha önce koronavirüse yakalanmış ve süreci oldukça ağır geçirmişti.


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