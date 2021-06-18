Mustafa Reşit Akçay, yoğun bakıma kaldırıldı

Kocaelispor'u çalıştıran Trabzonlu teknik adam Mustafa Reşit Akçay hastanede tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre; Akciğerlerinde yaşadığı bir rahatsızlıktan ötürü Akçay, KTÜ Tıp Fakültesi'ne yatırılırken tedbir amaçlı olarak yoğun bakımda tedavi altında tutulduğu bildirildi.
Akçay daha önce koronavirüse yakalanmış ve süreci oldukça ağır geçirmişti.
Edinilen bilgiye göre; Akciğerlerinde yaşadığı bir rahatsızlıktan ötürü Akçay, KTÜ Tıp Fakültesi'ne yatırılırken tedbir amaçlı olarak yoğun bakımda tedavi altında tutulduğu bildirildi.
Akçay daha önce koronavirüse yakalanmış ve süreci oldukça ağır geçirmişti.