Mustafa Muhammed, Fatih Terim'e söz verdi

Uzun bir suskunluk dönemine giren Mustafa Muhammed, geçtiğimiz şubat ayından beri ilk defa iki maçta üst üste gol atma başarısı gösterirken Galatasaray'ın yükselişinde önemli bir rol oynadı. Sarı kırmızılılara transfer olduğunda performansıyla büyüleyen Mısırlı oyuncu, aniden bir düşüşün içine girmiş ve sezon başı Bordeaux'nun kapısından dönmüştü. 232 gün sonra taraftarının önünde gol sevinci yaşayan golcünün kendisine gelmesinin perde arkasında ise ilginç detaylar var.



TERİM'E SÖZ VERDİ



Mustafa ilk önce kafasından transfer ihtimalini tamamen silip, Galatasaray'da kalıcı olmak için harekete geçti. Fatih Terim'den özür dileyerek futbola odaklanacağının sözünü veren Mustafa, ailesini İstanbul'a taşıyarak eleştirilere konu olan özel hayatını düzene soktu. Türkçe ders almaya ve ekstra idman yapmaya başlayan Mustafa, gayretinin ilk meyvesini Rize'de 13 maç sonra bulduğu golle almaya başlarken Konya karşısında da fileleri havalandırıp takımına galibiyeti getirdi.



ARTIK BOŞ GEÇMİYOR



Bu sezon 15 resmî maçta 590 dakika süre bulan Mustafa Muhammed, üç gol buldu, bir de asist yaparak skora katkı sağladı. Mustafa'nın gollerinin ikisi, son oynanan Rize ve Konya maçlarındaydı.





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