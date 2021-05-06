Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Haziran ayında (Seçim tarihi için tıklayın) yapılması düşünülen seçimde aday olmayacağını açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüp binasında yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Mustafa Cengiz, bu toplantının ardından görevden çekilme kararı aldı.
Mustafa Cengiz kararını "Galatasaray Spor Kulübü'nün yapılacak ilk seçiminde bu şartlarda aday olmayacağımı sevgili Galatasaray camiasına saygıyla bildiririm." sözleriyle duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüp binasında yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Mustafa Cengiz, bu toplantının ardından görevden çekilme kararı aldı.
Mustafa Cengiz kararını "Galatasaray Spor Kulübü'nün yapılacak ilk seçiminde bu şartlarda aday olmayacağımı sevgili Galatasaray camiasına saygıyla bildiririm." sözleriyle duyurdu.