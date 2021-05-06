Mustafa Cengiz: "Aday olmayacağım"

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, seçimde aday olmayacağını duyurdu.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Mustafa Cengiz: 'Aday olmayacağım'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Mayıs 2021 17:14
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Haziran ayında (Seçim tarihi için tıklayın) yapılması düşünülen seçimde aday olmayacağını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüp binasında yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Mustafa Cengiz, bu toplantının ardından görevden çekilme kararı aldı.

Mustafa Cengiz kararını "Galatasaray Spor Kulübü'nün yapılacak ilk seçiminde bu şartlarda aday olmayacağımı sevgili Galatasaray camiasına saygıyla bildiririm." sözleriyle duyurdu.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
EN ÇOK OKUNANLAR
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.