Abdurrahim Albayrak: "Seçim Haziran ayında"

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, iptal edilen seçimle ilgili açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com
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Abdurrahim Albayrak: 'Seçim Haziran ayında'
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06 Mayıs 2021 14:34
Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, kulübün olağan seçimli genel kurul toplantısının en geç haziran ayında yapılacağını bildirdi.

Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Camiamız hiç merak etmesin, kulübümüz olağan seçimi en geç haziran ayı içerisinde yapılacaktır." ifadesini kullandı.

Sarı-kırmızılı kulüpte daha önce 22 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 29 Mayıs'ta yapılacağı açıklanan olağan seçimli genel kurul toplantısı, yönetim tarafından iptal edilmişti.

Fatih Altaylı da konu hakkında Twitter hesabından belge paylaşarak, "İstanbul Valiliği, Galatasaray yönetimine seçim iptalini devlete bağlayamazsın. Seçim genel kurulunu yapabilirsin diye resmi yazı yolladı" ifadelerine yer verdi




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