Muriqi gollerine Villarreal deplasmanında da devam etti

La Liga'nın 13. haftasında Villarreal ile Mallorca karşı karşıya geldi.



Estadi Ciutat de Valencia'da oynanan karşılaşmayı Mallorca 2-0 kazanarak üç puanı almayı başardı.



Mücadelede Mallorca'ya galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Vedat Muriqi ile 76. dakikada Ndiaye kaydetti. Öte yandan Muriqi, ligde bu sezon çıktığı 11. maçında 7. golünü kaydetti.



Bu sonuçla Mallorca 16 puana yükselirken Villarreal ise 18 puanda kaldı.





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