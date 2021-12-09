Murat Şahin'den Sergen Yalçın paylaşımı

Beşiktaş'ta yardımcı antrenör Murat Şahin'den Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrasında bir paylaşım geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Murat Şahin'den Sergen Yalçın paylaşımı
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09 Aralık 2021 16:34
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi resmen sonra erdi. Ayrılık sonrasında Beşiktaş'ta yardımcı antrenör Murat Şahin'den paylaşım geldi.

Şahin, Instagram'da Sergen Yalçın'la olan fotoğrafını paylaştı ve şu ifadeleri kullandı:

"Çalıştığımız sürece bize destek olan sahip çıkan büyük Beşiktaş taraftarına, başkanına ve yönetim kuruluna teşekkür ederim. Gönül isterdi ki daha büyük başarılara hedeflere hep beraber koşalım. Kısmet buraya kadarmış. Tüm iyi dileklerim ve gönlüm BEŞİKTAŞK..." 






 


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