Morey: "Ben Simmons'la işler 'olumlu yönde' ilerliyor"

Philadelphia 76ers basketbol operasyonları başkanı Daryl Morey, Ben Simmons'la ilgili durumun 'olumlu yönde' ilerlediğini söyledi.



NBC Sports Philadelphia ile yaptığı röportajda Morey, takımın Simmons'la ilgili ileriye dönük planlarının neler olduğunu tartıştı:



"Ben geçen haftanın sonunda geldi ve sırtında ağrı olduğunu ve saha dışında bazı kişisel şeylerle uğraştığını söyledi. Takım olarak biz bu iki durumu da oldukça ciddiye alıyoruz.



Ona yardımcı olacak her türlü kaynağı sağlamak için, Ben ile birlikte çalışıyoruz. Kendisi takım arkadaşlarıyla da konuştu ve işler oldukça olumlu yönde ilerliyor gibi görünüyor.



Ben'e ihtiyacı olan tüm kaynakları sağlayacağız ve mümkün olduğunca en kısa sürede, onu bulunduğu durumdan kurtaracağız."



Morey ayrıca takımın Simmons'ı takaslamak yerine "kesinlikle" kalmasına odaklandığını da yineledi.



Yaz dönemi boyunca takas söylentilerinin odak noktası olan Simmons'ın "bir daha asla" 76ers için oynamayacağına dair arzusunu dile getirdiği iddia edilmiş olsa da, şimdilik organizasyonda yer almaya devam ediyor.



