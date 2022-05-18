Miralem Pjanic sabrı taşırdı!

Beşiktaşlı taraftarlar, hasta olduğu gerekçesi ile Göztepe deplasmanına gitmeyen ancak Juventus'un maçı için İtalya'ya giden Miralem Pjanic'e büyük tepki gösterdi.
Siyah-beyazlı taraftarlar, kulüpteki düzensizliğin üst düzeyde olduğundan yakındı.. Sezon başında Barcelona'dan kiralanan 32 yaşındaki futbolcu sadece 4 asist yaparken, gol atamadı; hayal kırıklığı yarattı. Beşiktaşlılar "Kulübü çiftliğe çevirdin" eleştirilerinde bulundular.
Siyah-beyazlı taraftarlar, kulüpteki düzensizliğin üst düzeyde olduğundan yakındı.. Sezon başında Barcelona'dan kiralanan 32 yaşındaki futbolcu sadece 4 asist yaparken, gol atamadı; hayal kırıklığı yarattı. Beşiktaşlılar "Kulübü çiftliğe çevirdin" eleştirilerinde bulundular.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ