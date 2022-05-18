Miralem Pjanic sabrı taşırdı!

Beşiktaş'ın Boşnak yıldızı Miralem Pjanic'in, İtalya'ya Juventus'un maçını izlemeye gitmesi Beşiktaşlı taraftarları öfkelendirdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Miralem Pjanic sabrı taşırdı!
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18 Mayıs 2022 10:34
Beşiktaşlı taraftarlar, hasta olduğu gerekçesi ile Göztepe deplasmanına gitmeyen ancak Juventus'un maçı için İtalya'ya giden Miralem Pjanic'e büyük tepki gösterdi.

Siyah-beyazlı taraftarlar, kulüpteki düzensizliğin üst düzeyde olduğundan yakındı.. Sezon başında Barcelona'dan kiralanan 32 yaşındaki futbolcu sadece 4 asist yaparken, gol atamadı; hayal kırıklığı yarattı. Beşiktaşlılar "Kulübü çiftliğe çevirdin" eleştirilerinde bulundular.
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