Milwaukee'ye, "Anthony Davis'i ayartma" cezası!

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NBA'in, Anthony Davis'i "ayarttığı" için Milwaukee Bucks'ın ortak sahibi Marc Lasry'e 25.000 dolar para cezası verdiği bildirildi.Lasry, Milwaukee'nin, New Orleans'tan ayrıldıktan sonra AD'nin tercih ettiği yerlerden biri olması ile ilgili "harika" ifadesini kullanmıştı ancak, bu ufak çaplı piyangoda Celtics ve Lakers'ı geride bırakmanın zor olacağını da itiraf etmişti: