Milwaukee'ye, "Anthony Davis'i ayartma" cezası!

NBA'in, Anthony Davis'i "ayarttığı" için Milwaukee Bucks'ın ortak sahibi Marc Lasry'e 25.000 dolar para cezası verdiği bildirildi.
Lasry, Milwaukee'nin, New Orleans'tan ayrıldıktan sonra AD'nin tercih ettiği yerlerden biri olması ile ilgili "harika" ifadesini kullanmıştı ancak, bu ufak çaplı piyangoda Celtics ve Lakers'ı geride bırakmanın zor olacağını da itiraf etmişti: "Konuşulanları gördüm ve bunun harika olduğunu düşünüyorum. İstediğimizin küçük bir parçası. Bizler oyuncuların gelip Milwaukee'de oynamalarını istiyoruz. Ve bunun bir kısmı da, maç kazandığınızda ve mükemmelliği standart belirlediğinizde, insanların bunu görmesi. İnsanlar kazanmak istiyor. Milwaukee, New York veya LA'de olmanız farketmez. Tüm hedef kazanmak. Bu nedenle, Anthony Davis ve Milwaukee'ye gelmek isteyen diğer oyuncuların, bu oyuncular olacağını umuyoruz."