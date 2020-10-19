Milli yüzücü Emre Sakçı'dan üçüncülük geldi

Milli yüzücü Emre Sakçı, Uluslararası Yüzme Ligi'nde erkekler 100 metre kurbağalamada üçüncü oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Milli yüzücü Emre Sakçı'dan üçüncülük geldi
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19 Ekim 2020 21:37
Milli yüzücü Emre Sakçı, Uluslararası Yüzme Ligi'nde erkekler 100 metre kurbağalamada üçüncü oldu. 

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen organizasyonda mücadele eden 22 yaşındaki milli sporcu, 56.62'lik derecesiyle üçüncülüğü elde etti.

Büyük Britanyalı Adam Peaty'nin 56.38 ile birinci olduğu yarışı, İtalyan Nicolo Martinenghi 56.60 ile ikinci sırada tamamladı. 

Japonya'nın başkenti Tokyo'da gelecek yıl düzenlenecek olimpiyatlarda Türkiye'ye temsil edecek Emre Sakçı, dün yapılan erkekler 50 metre kurbağalama yarışında  olimpiyat ve dünya şampiyonlukları bulunan Büyük Britanyalı Adam Peaty'yi geride bırakmış ve 25.74'lük derecesiyle birinciliği elde etmişti. 

 


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