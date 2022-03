Milli sporcu Birgül Erken'i buz altında rekor heyecanı sardı

Serbest dalış rekortmeni milli sporcu Birgül Erken, Sivas'ın Zara ilçesindeki Tödürge Gölü'nde 6 Mart Pazar günü buz altı tüpsüz serbest yatay dalışta dünya rekoru kırmaya hazırlanıyor.



Tödürge Gölü'nde bir süre önce Kayseri Türkuaz Doğa Sporları Su Altı ve Akarsu Arama Kurtarma ekibinin gönüllü katılımı ile buz altı dalışlarına başlayan milli sporcu, dünya rekorunu kırmak için yarın dalış gerçekleştirecek.



Erken, Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) kurallarına uygun olarak buzla kaplı gölde son antrenmanlarını yapıyor.



- Erken: "Allah'ın izniyle bir rekor gerçekleştireceğiz"



Birgül Erken, AA muhabirine, Tödürge Gölü'ne 3 yıldır geldiğini ve rekoru burada kırmak için araştırma yaptığını söyledi.



Küresel ısınma ve iklim krizi nedeniyle geçen yıl buzun durumunun uygun olmadığını belirten Erken, bu nedenle sadece Dünya Kadınlar Günü'ne özel anı dalışı gerçekleştirdiğini anımsattı.



Dünya rekoru için şartların bu yıl oluştuğunu aktaran milli dalışçı, "Buz kalınlığı 30-35 santimetrelere kadar çıktı ve hızla başvurularımızı yaptık. Tüm rekorlarımı zaten Türkiye'nin tanıtımı anlamında kırmak istediğimi duyurmuştum. Söz verdiğim gibi geçen yıl yapamadığım rekor dalışını yarın burada gerçekleştireceğiz." dedi.



Rekor dalışını Sivas'ta yapacak olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Erken, "Ülkemiz açısından çok da güzel bir rekor olacak. Hatta çifte rekor için hazırlık yaptık. Aslında Guinness başvurum vardı, Guinness Dünya Rekorları'na gireceğiz." diye konuştu.



Fransız sporcu Aurore Asso'nun 8 Nisan 2015'te Grönland'da elde ettiği 112 metrelik dünya rekorunu geçmeyi hedeflediğini vurgulayan milli sporcu, şunları kaydetti:



"Antrenmanda 122 metre yaparak bunu geçtik. Pazar günü Allah'ın izniyle bir rekor gerçekleştireceğiz. Burada kaldığım süre içerisinde özellikle başarılı olmuş sporcuları, küçük kız sporcuları da ziyaret ettim. Judocular ve badminton sporunu yapanlar vardı. Hocalarıyla istişare ettik ve onların da rekora şahit olmasını sağladık. Dünyaya Türkiye'nin tanıtımı anlamında, bu etkinlikte kız çocuklarının da yer almasını istedim. Her birinin arkasında mesajlar var. Onlar da bu olayı içselleştirdiler. Rekorda 10 kızımız burada yanımızda olacak."



Erken, rekor denemesinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne yakın zamana denk gelmesi nedeniyle duygu yoğunluğu yaşadığını anlatarak, "Her rekorumda veya etkinliğimde örnek olmak, kanaat önderi olmak, lider olmak, onlara yol göstermek, yol açmak çok önemli." ifadelerini kullandı.



Rusya-Ukrayna savaşına da vurgu yapan Erken, "Savaşın gölgesinde bir hüzün de var. Ümit ediyorum ki en kısa zamanda barış olur. Güzel mesajlar vereceğiz, küresel ısınmaya dikkati çekeceğiz." açıklamasında bulundu.



- "Yabancılar da çok yakında buraya gelecek"



Rekor denemesinin hem Türkiye'yi hem de buz altı dalışında dünyada ilk 10 yer arasına giren Tödürge Gölü'nü tanıtma açısından önemli olduğuna değinen Erken, şöyle devam etti:



"Turizm deyince insanların akla deniz, güneş geliyor ama öyle değil. Yurt dışında böyle lokasyonlar çok değerli oluyor ve bunu her şeyiyle kullanıyorlar. Buz altında serbest dalış anlamında destinasyonları takip ediyoruz. Dolayısıyla bizi de takip ediyorlar. Yabancılar da çok yakında buraya gelecek. Bir kelebek etkisi gibi biz bir şey yapacağız ya da göle bir taş bırakıyoruz, onun etkileri ne kadar yaygınlaşacak, nereye değecek, dünyanın neresinden ses gelecek, çok heyecanlıyız ve merak içerisindeyiz. Bundan 2 yıl önce buz altı dalış rekorunu Finlandiya'da kırmak istiyordum, Avusturya da olabilir dedim. Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy, 'Niye Türkiye'de kırmıyorsun?' dedi. O gerçek oluyor. Bakanımıza verdiğimiz sözü tutmuş olacağım. Buz altı serbest dalışta Türkiye'de kırılan ilk dünya rekoru olacak. Bundan sonra belki gençler de beni takip eder diye umut ediyorum."



Heyecanlı olduğunu dile getiren Erken, "Buzun altında bazı nefes teknikleri kullanıyoruz. Çünkü kalp atımlarımızın yükselmesi normal. Soğuğa adaptasyon için çok uzun zamandan beri soğuk duşlara başlamıştım. Stresimi de yönetmek anlamında bazı teknikler kullanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Antrenmanda rekoru kırarak heyecanını biraz yendiğini anlatan Erken, sözlerini şöyle tamamladı:



"Antrenmanda rekor kırmak beni biraz rahatlattı. Yaklaşık 3 haftadır buraya gelip gidiyorum. Teknik detaylar henüz oturmamıştı, zihinsel olarak hazırız dedik. Sonra rekora yakın bir derece yaptım. Buz altı gerçekten çok tehlikeli. Dünya rekortmeni Rus Alexey Molchanov, 'Güvenliğin iyi değilse sakın buzun altına girme.' demişti. Türkuaz Arama Kurtarma ekibiyle yolumuz kesiştikten sonra burada rekorun kırılabileceğine kanaat ettim. Antrenmanda rekoru kırmış olsam bile o heyecan hiç bitmiyor. Serbest dalış zaten kendinize bir yolculuk, kendinizi sakinleştirmeye, iç alanınıza dönmeye dönük bir şey. Uzun yıllar eşimle scuba dalışlar da yaptık. O yönde de yetkinliğimiz üst düzeyde. Ancak burada yaptığımız serbest dalış bambaşka bir şey. Serbest dalışta sınırlarınızı keşfediyorsunuz. Stresle başa çıkmanın, nefes kontrolüyle bağlantılı olarak yollarını öğreniyorsunuz. İç alanınıza girdiğinizde de orada bir huzur var, dinginlik var. Berrak, pür olmanız gerekiyor. Bu işin bir felsefesi var diyebilirim. Bütün öğretilerde olan o temiz enerjiyi yakaladığınız zaman, serbest dalışta çok daha rahat gidiyorsunuz."





İLGİLİ VİDEO