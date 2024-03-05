Milli para halterci Besra Duman'dan bronz madalya!

Milli para halterci Besra Duman, Para Halter Dünya Kupası'nda bronz madalya kazandı. Milli takım, Dünya Kupası'nın Dubai ayağını 5 madalyayla tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli para halterci Besra Duman'dan bronz madalya!
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05 Mart 2024 16:48
Son güncelleme 05 Mart 2024 16:49
Para Halter Dünya Kupası'nın Dubai ayağında mücadele eden milli sporcu Besra Duman, bronz madalya aldı.

Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentindeki organizasyonda kadınlar 55 kiloda podyuma çıkan Besra Duman, 120 kiloluk derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.

Milli takım, 29 Şubat'ta başlayan organizasyonu 2 altın, 2 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 5 madalyayla tamamladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, "Güzel bir yarışma oldu. Burada mücadele eden tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Madalya alan sporcularımızı, antrenörlerimizi ve kulüplerimizi kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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