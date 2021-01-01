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Miller: "Suns, Giannis'e bir cevap bulamıyor!"

Hall of Fame oyuncu Reggie Miller, Phoenix Suns'ın NBA Finalleri'nde Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'yu neden savunamadığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Hall of Fame oyuncu Reggie Miller, Phoenix Suns'ın NBA Finalleri'nde Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'yu neden savunamadığını açıkladı.

Giannis, tüm dünyayı kendisine hayran bırakan 41 sayılık performansıyla takımını serinin 3. maçında ipten almıştı. Tıpkı 2. maçtaki 42 sayılık performans gibi, Giannis tekrar agresif oynamış ve Suns'ın tüm maç boyunca kendisini savunmaya uğraşmasına neden olan 41 sayılık bir performans sergilemişti.

Miller, 'The Dan Patrick Show'da yaptığı röportajda, Antetokounmpo hakkında şunları söyledi:

"Giannis Antetokounmpo'ya verecek bir cevapları yok. Onu savunmaya çalışan aynı cüssedeki Deandre Ayton olsun, Jae Crowder olsun, Mikal Bridges olsun, hiç fark etmiyor. Fiziği, hücum ribaund alışı ve artık serbest atışları sokmaya başlamasıyla, ona verecek hiçbir cevap bulamıyorlar."


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