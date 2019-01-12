Milan'dan sürpriz Fellaini atağı

ÇİN VE PORTEKİZ'DEN TALİP VAR

Serie A Ligi devlerineden Milan'ın, Manchester United'ın Belçikalı orta saha oyuncusu Fellaini'nin peşine düştüğü iddia edildi.İtalyan medyasında yer alan habere göre, yaz transfer sezonunda Fellaini için nabız yoklayan Milan, oyuncunun Kırmızı Şeytanlar ile yeniden kontrat imzalamasıyla transferden vazgeçmişti.Mourinho'nun ayrılışının ardından Solksjaer'in Manchester United'ın başına gelmesiyle beraber formaya yeniden hasret kalan Fellaini'nin mutsuz olduğu ve ayrılığa sıcak baktığı belirtildi.Öte yandan Belçika basınında yer alan habere göre Ocak transfer döneminde Fellaini'nin talipleri artmaya devam etti. Portekiz'in güçlü ekiplerinden Porto ve Andreson Talisca'nın da formasını terlettiği Çin ligi ekiplerinden Guangzhou Evergrande'nin de 31 yaşındaki futbolcu için nabız yokladığı aktarıldı.Fellaini bu sezon Manchester United forması ile çıktığı 21 müsabakada 2 gol, 2 asistlik performans sergilerken 1101 dakika sahada kalmayı başardı.