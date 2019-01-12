  •  
    Beşiktaş'a yine Sambacı "Kiralık teklif yapıldı..."
  •  
    F.Bahçe yeni 8'i buldu! 'GOL ve ASİST makinesi'
  •  
    G.Saray'daki kritik gün! Yeni yetenek ve "SALI"
  •  
    F.Bahçe de istemişti ve; Fabregas'ın yeni takımı
  •  
    "Beşiktaş beğenmedi!" Şimdi 10 MİLYON euro

Milan'dan sürpriz Fellaini atağı

İtalya Seria A ligi devlerinden Milan'ın yaz transfer döneminde kadrosuna katmayı planladığı ancak başarılı olamadığı Fellaini aşkı yeniden alevlendi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Milan'dan sürpriz Fellaini atağı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Ocak 2019 16:57
Serie A Ligi devlerineden Milan'ın, Manchester United'ın Belçikalı orta saha oyuncusu Fellaini'nin peşine düştüğü iddia edildi.

İtalyan medyasında yer alan habere göre, yaz transfer sezonunda Fellaini için nabız yoklayan Milan, oyuncunun Kırmızı Şeytanlar ile yeniden kontrat imzalamasıyla transferden vazgeçmişti.

Mourinho'nun ayrılışının ardından Solksjaer'in Manchester United'ın başına gelmesiyle beraber formaya yeniden hasret kalan Fellaini'nin mutsuz olduğu ve ayrılığa sıcak baktığı belirtildi.

ÇİN VE PORTEKİZ'DEN TALİP VAR

Öte yandan Belçika basınında yer alan habere göre Ocak transfer döneminde Fellaini'nin talipleri artmaya devam etti. Portekiz'in güçlü ekiplerinden Porto ve Andreson Talisca'nın da formasını terlettiği Çin ligi ekiplerinden Guangzhou Evergrande'nin de 31 yaşındaki futbolcu için nabız yokladığı aktarıldı.

Fellaini bu sezon Manchester United forması ile çıktığı 21 müsabakada 2 gol, 2 asistlik performans sergilerken 1101 dakika sahada kalmayı başardı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için