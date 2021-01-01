Metta: "NBA kurallarını koyanlar, hiç basketbol oynamamış kişiler"

Eski NBA oyuncusu Metta Sandiford-Artest, NBA'nin yeni faul düdüğü kurallarının "yedi yıl geç" gelmesinden ötürü, ligi eleştirdi.



NBA'de bu sezon gündem olan gelişmelerden biri, oyuncuların faul düdüğü almak için doğal olmayan hareketler yapmalarını engelleyen yeni bir kuralın getirilmesi olmuştu.



Sandiford-Artest kısa süre önce Yahoo Sports'tan Chris Haynes ile "Posted Up" isimli podcastte, bu yeni kurallar hakkında konuştu ve değişikliğin gelmesinin çok uzun sürdüğünü belirterek, kuralları koyanların "hiç basketbol oynamamış" olduklarını iddia etti:



"Bu kuralları hayatında hiç basketbol oynamamış insanlar koyduğu için, değiştirmeleri yedi yıl alıyor. Bence bu adamların bu pozisyonlara gelmeleri için, geçmişte bir noktada tam saha maçları oynamış olmaları gerekli kılınmalı.



Basketbolla ilgili bir işte çalışıyorsanız, en azından geçmişte şort ve bir çift spor ayakkabı giyip Equinox'a oynamış olma tecrübeniz olması gerekiyor. 80 yaşında Equinox'ta basketbol oynayan adamlar tanıyorum.



Yani o takım elbiseyi çıkarıp şu oyunu bir oynayın. Bunu anlamanız yedi yılınızı almamalı."



