Mesut Bakkal: 'İyi direndik ama olmadı'

Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında Erzurumspor'a 1-0 mağlup olan Altaş Denizlispor'da teknik direktör Mesut Bakkal, maçta uzun süre eksik oynadıklarını hatırlatarak, "Uzun süre eksik oynadığımız oyunda çift vuruş gol olsaydı iyi olacaktı. Oyuncularımı kutluyorum ikinci devre pozisyon vermedik." değerlendirmesinde bulundu.



Mağlup olmalarına rağmen oyuncuların mücadelesiyle "bir duruş" kazandıklarını anlatan Bakkal, "Oyuncularım iyi direndi. Yapacak bir şey yok. Burada çalışmış biri olarak ilk defa Erzurum seyircisinin önünde maça çıktım. Benim zamanımda pandemi vardı. Rakip olarak çıktık ama Erzurum'un benim için ayrı bir yeri var." ifadelerini kullandı.





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