'Messi'ye sarıldım ve kıyafetlerimi yıkamayacağım'

Barcelona'nın La Liga'daki özel transfer dönemi hakkını kullanarak kadrosuna kattığı Martin Braithwaite Eibar karşısında ilk maçına çıktıktan sonra açıklamalarda bulundu.Barcelona'ya imzasını rüya olarak değerlendiren Braithwaite bir hafta öncesine kadar Katalan ekibinde oynayacağını düşünmediğini itiraf etti. Danimarkalı oyuncu açıklamasında, "Messi ile kucaklaştıktan sonra giysilerimi yıkamama kararı aldım. Messi harika bir insan ve benim rahat olmamı sağladı." sözlerini kullandı.28 yaşındaki futbolcu Barcelona'nın Eibar ile oynadığı maçın 72. dakikasında Griezmann'ın yerine maça dahil olmuştu.