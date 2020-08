Mert Nobre: 'Kariyer hedefim şampiyonluk yaşamak'

Gençlerbirliği'nin 39 yaşındaki çalıştırıcısı Mert Nobre, yeni başladığı teknik direktörlük kariyerindeki hedefinin şampiyonluk sevinci yaşamak olduğunu söyledi.



Mert Nobre, Gençlerbirliği Teknik Direktörü olarak ilk özel röportajını Anadolu Ajansına verdi.



Gençlerbirliği ile TFF 1. Lig'de şampiyonluk yaşadığını hatırlatan Nobre, "En son maçıma Gençlerbirliği'yle çıktım. Şimdi teknik direktörlüğe başladığım ilk kulübüm. Tabii ki işimin zor olduğunu biliyorum ama burada çok mutluyum." dedi.



"Teknik direktörlükte hedefiniz nedir?" sorusuna net bir şekilde "Şampiyonluk yaşamak." cevabını veren Nobre, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Benim hedefim her zaman şampiyonluktur, oyunculuk zamanımda da hep aynı hedefteydim. Şimdi teknik direktörlük kısmındayım ama fark etmez. Başakşehir inanılmaz bir projeyle şampiyon oldu. Gençlerbirliği'yle bu sene zor ama en kısa zamanda neden olmasın. Gençlerbirliği de büyük bir camia."



Gençlerbirliği'nin 2023'te 100. yılını kutlayacağının anımsatılması ve o sezon hedefin şampiyonluk olup olmadığının sorulması üzerine ise Nobre, "Her şey olabilir." ifadesini kullandı.



- "İnşallah Nagelsmann'ın yolundan giderim"



Süper Lig'de şu an görev yapan teknik direktörler arasında en genç isimlerden biri olan Nobre, teknik adamlıkta yaşın önemli olmadığını savundu.



Almanya Birinci Futbol Ligi ekibi Leipzig'in 33 yaşındaki çalıştırıcısı Julian Nagelsmann'ı örnek gösteren Nobre, "Nagelsmann, Leipzig'le UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynadı. İnşallah ben de aynı yoldan giderim. Tabii benim yolum daha uzun ve zor." diye konuştu.



- "Bu sene hedef ilk 10"



Mert Nobre, Gençlerbirliği'nin bu sezonki hedefleri ve transfer çalışmalarıyla ilgili şunları kaydetti:



"Kadroda eksik var tabii ki. Orta sahada Fabricio Baiano gitti, Berat'ın durumu belli değil, yüzde 90 transfer olacak. Bu sene hedefimiz, geçen seneden daha iyi takım olmak. Biz iyi bir aileyiz. Bu çok önemli. Geçen sezon pandemiden dolayı da zor bir sezon geçirdik. Şimdi daha da zor olacak. Takımımızda potansiyelli oyuncular var. Bu sene benim hedefim takımımla ilk 10 sıra içinde yer almak."



- "Berat'ın bir sene daha kalması iyi olur"



Nobre, Gençlerbirliği'nin yurt dışından transfer teklifleri alan 22 yaşındaki oyuncusu Berat Özdemir'in bir sene daha takımda kalmasından yana olduğunu aktardı.



Berat'ın inanılmaz bir potansiyele sahip olduğunu dile getiren Nobre, "Transferi için görüşmeler sürüyor, tabii son karar başkanın. Teklif olduğunu herkes biliyor. Berat çok önemli, çok iyi oyuncu. Berat'ın Gençlerbirliği'nde bir sene daha kalması gerektiğini düşünüyorum. Geçen sene de Mert Çetin, Roma'ya gitti. Onunla da 2 sene önce takım arkadaşıydım. Mert Avrupa'ya uyum sağladı, eğer giderse Berat da adaptasyon sorunu yaşamaz." ifadelerini kullandı.



Gençlerbirliği'nin altyapısını öven Nobre, "Maalesef Türkiye'de çok az kulübün altyapısı iyi. Gençlerbirliği'nin çok iyi altyapısı var, Hacettepe var. Şimdi kulüpler fazla transfer yapamayacak, ekonomik durumdan dolayı. Bizim avantajımız altyapımızın iyi olması. Kadromuzda 5 isim var altyapıdan oynayacak. Kısa zamanda bu sayı 8-10'a çıkacaktır.

Benim için yaş fark etmiyor. İyi oyuncu sahaya çıkar oynar, 16 yaş, 20 yaş, hiç fark etmez. Şampiyonlar Ligi'nde 17 yaşında futbolcu sahaya çıkıyor. Niye Türkiye'de bu olmuyor. Tabii tecrübe önemlidir ama bu çocuklar iyi oyuncuysa çıkıp oynar." değerlendirmesinde bulundu.



- "14 yabancı çok fazla"



Mert Nobre, Türkiye'deki yabancı futbolcu sayısının 14 olmasını eleştirdi.



Kendi futbolculuğu zamanında en fazla 6-7 yabancının oynadığını hatırlatan Nobre, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bence 14 yabancı futbolcunun olması çok, açık söylüyorum. Bu yüzden bazen genç oyuncular, altyapıdan oyuncular şans bulamıyor. 14 yabancı, 14 Türk futbolcu. Türk futbolcuların 2'si, 3'ü kaleci oluyor. Kalıyor 10 Türk oyuncu. Benim zamanımda Türk oyuncuların oranı yüzde 60-70'ti. Bence o sistem daha iyiydi, 14 yabancı kuralının değişmesi gerekiyor."



Nobre, ligin bu sezon 21 takımla oynanacak olmasını da şöyle değerlendirdi:



"Şimdi bizim kadromuzda 28 oyuncu var ama yetmez. 40 maç çok. Kupa da var, 48 maç olabilir. Diğer taraftan pandemi var. Lig çok uzun. Sakatlık riski çok yüksek."