Mert Hakan Yandaş forma için gün sayıyor

Mert Hakan Yandaş, bu sezon Fenerbahçe'nin en şanssız isimleri arasında. Fenerbahçe, 22 resmi maç oynarken 28 yaşındaki orta saha oyuncusu peş peşe yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sadece 8 mücadelede forma giyebildi.
Mert Hakan, sezon öncesi kampında adalesinden sakatlanmıştı. Yıldız futbolcu, sahalara döndükten sonra 2 Ekim'deki Beşiktaş derbisinde dizinden yeniden sakatlanmıştı. Mert Hakan, Dünya Kupası arasından önceki son Giresun maçında oynayarak yeniden formasına kavuşmak için sabırsız vaziyette.
Mert Hakan, sezon öncesi kampında adalesinden sakatlanmıştı. Yıldız futbolcu, sahalara döndükten sonra 2 Ekim'deki Beşiktaş derbisinde dizinden yeniden sakatlanmıştı. Mert Hakan, Dünya Kupası arasından önceki son Giresun maçında oynayarak yeniden formasına kavuşmak için sabırsız vaziyette.