Mert Hakan Yandaş forma için gün sayıyor

Fenerbahçe'nin takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, sakatlığını atlatıp formasını geri kazanmak için sabırsızlık yaşıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Mert Hakan Yandaş forma için gün sayıyor
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04 Kasım 2022 14:17
Mert Hakan Yandaş, bu sezon Fenerbahçe'nin en şanssız isimleri arasında. Fenerbahçe, 22 resmi maç oynarken 28 yaşındaki orta saha oyuncusu peş peşe yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sadece 8 mücadelede forma giyebildi.

Mert Hakan, sezon öncesi kampında adalesinden sakatlanmıştı. Yıldız futbolcu, sahalara döndükten sonra 2 Ekim'deki Beşiktaş derbisinde dizinden yeniden sakatlanmıştı. Mert Hakan, Dünya Kupası arasından önceki son Giresun maçında oynayarak yeniden formasına kavuşmak için sabırsız vaziyette.
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