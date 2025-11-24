24 Kasım
Başakşehir-Trabzonspor
20:00
24 Kasım
Konyaspor-Antalyaspor
20:00
24 Kasım
Serik Belediyespor-Sarıyer
20:00
24 Kasım
M. United-Everton
23:00
24 Kasım
Espanyol-Sevilla
23:00
24 Kasım
Torino-Como
20:30
24 Kasım
Sassuolo-Pisa
22:45
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Merkezefendi Belediyesi'nden ilk deplasman galibiyeti

Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor'u deplasmanda 81-73 mağlup eden Merkezefendi Belediyesi, ilk dış saha galibiyetini elde etti.

calendar 24 Kasım 2025 12:57
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Merkezefendi Belediyesi'nden ilk deplasman galibiyeti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor'u deplasmanda 81-73 mağlup eden Merkezefendi Belediyesi Basket ilkleri yaşayıp milli araya mutlu girdi.

Bu sezon ilk kez üst üste iki galibiyet alan Denizli ekibi ilk defa dış sahada kazanmayı da başardı. Ligde daha önce çıktığı 4 deplasman maçını kaybeden Merkezefendi, Petkim zaferiyle 9 maçta 4 galibiyete ulaşarak alt sıralarla bağını tamamen kopardı.

FIBA Dünya Kupası elemeleri nedeniyle lige verilen 1 haftalık araya moralli giren Merkezefendi'de ilaç gibi gelen bir galibiyet aldıklarını söyleyen Antrenör Zafer Aktaş, Aliağa gibi bir deplasmanda kazanmanın önemine vurgu yaptı.


Aktaş, "Bu sene orta sıralarda kalmak ve alttan uzaklaşmak istiyoruz. Düşmemeye oynayan değil, biraz daha yukarı oynayan bir takım yaratma hüviyetindeyiz; amacımız bu. Bunun için de deplasman kazanmamız gerektiğini diyordum. Bu galibiyet sıralama açısından da bizim için önemliydi ve bunun bilincindeydik. Özellikle müdafaa kısmında çok iyi mücadele verdik. Milli arada bütün sporculara başarılar diliyorum. Biz de üç oyuncumuzu milli takımlarına gönderiyoruz. İnşallah milli takım arasını sakatlıksız, belasız geçirirler. Ondan sonra sezonumuza devam ederiz" dedi. Denizli ekibinden Mahir Ağva Almanya, Roko Badzim Hırvatistan, Alen Omic ise Slovenya'nın milli takımlarına davet edilmişti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
10 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
14 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.