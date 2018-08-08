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Mehmet Topal: "Kadıköy'den çıkamazlar"

Mehmet Topal, Fenerbahçe'nin Benfica'ya 1-0 mağlup olduğu maçın ardından görüşlerini paylaştı.

Kaynak: Sporx.com
Mehmet Topal: 'Kadıköy'den çıkamazlar'
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08 Ağustos 2018 00:37
Fenerbahçe'nin Benfica'ya 1-0 mağlup olduğu maçın ardından Mehmet Topal açıklamalarda bulundu.

İyi savunma yaptıklarını vurgulayan Mehmet, "Sezonun ilk maçları zordur. Takım halinde iyi defans yaptık. Çok fazla pozisyon da vermedik ama karambolde bir gol yedik. Bu maçın Kadıköy'ü de var. İnanılmaz bir atmosferde oynayacağız. Taraftarımız desteklediği sürece, kolay kolay oradan çıkamayacaklarını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kadıköy'de turu geçeceklerini vurgulayan tecrübeli oyuncu, "Benfica maçına çok iyi hazırlanmıştık. Kontrol etmemiz gereken oyuncuları tek tek bize söyledi hocamız. Ama bir karambolde golü yedik. Kadıköy'de taraftarımızın desteğiyle turu geçen takım biz olacağız" dedi.



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