Haber Tarihi: 16 Mayıs 2023 17:11 - Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2023 17:11

Mehmet Ali Yüksel kimdir? Mehmet Ali Yüksel biyografisi

CHP lideri Kılıçdaroğlu Mehmet Ali Yüksel'i 'Siyasi İşler ve Seçim Propagandası' konusunda başdanışman olarak görevlendirdi. Peki, Mehmet Ali Yüksel kimdir? Mehmet Ali Yüksel biyografisi

Mehmet Ali Yüksel kimdir? Mehmet Ali Yüksel biyografisi
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CHP, 28 Mayıs'ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylamasında propaganda süreci için eski Kağıthane İlçe Başkanı ve İstanbul Milletvekili adayı Mehmet Ali Yüksel'i görevlendirdi. Yüksel, ikinci tur seçim çalışmalarını yönetecek.
CHP'de Siyasi İşler ve Seçim Propagandadan Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanlığı'na Mehmet Ali Yüksel getirildi.

Onursal Adıgüzel'in istifasının ardından Yüksel'in, seçimde ikinci tur çalışmalarını yöneteceği ifade edildi

MEHMET ALİ YÜKSEL KİMDİR?

CHP Siyasi İşler ve Seçim Propagandası konusunda çalışmalarını yürütecek olan yeni Genel Başkan Başdanışmanı Mehmet Ali Yüksel'e görev bildirimini yaptı.

Mehmet Ali Yüksel 2023 seçimlerinde CHP İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı idi.

2015-2019 senelerinde CHP Kağıthane İlçe Başkanı olan Yüksel 2001 CHP Kağıthane Gençlik Kolu Başkanı'ydı.

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Mehmet Ali Yüksel
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