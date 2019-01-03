Medya dünyasının acı kaybı! Usta gazeteci hayatını kaybetti

Milliyet Gazetesi İtalya Muhabirliği ve Dış Haberler Müdürlüğü görevlerinde de bulunan, usta gazeteci Cihan Akerson solunum yetmezliği nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.70'li yıllarda başladığı gazetecilik hayatına birçok dizi yazısı, gezi notu, röportaj ve haber sığdıran Akerson, Papa Suikastı davasını da en yakından takip eden gazeteciydi.CİHAT AKERSON KİMDİR?20 Nisan 1946, İstanbul'un Cihangir semtinde doğdu. Orta ve lise öğrenimini İtalyan Lisesinde bitirdi. Öğrencilik yıllarında bir süre müzikle uğraştı. İlham Gencer ve Şerif Yüzbaşıoğlu orkestralarında solistlik yaptı. Altın Ses yarışmasında finalist oldu. 1975 yılında "Ayrılsak da" ve "Hiç Şansım Yokmuş" adlı bir plak yaptıktan sonra müziği bıraktı.Liseyi bitirdikten sonra 3 yıl Yapı ve Kredi Bankası'nın kurduğu Sinevizyon Film Şirketinde İtalyan yönetmen ve kameraman Antonio Piazza'nın yanında asistanlık yaptı, yine İtalyan animatör Alfonso Luciani'nin asistanı olarak çizgi film ressamı olarak çalıştı. İtalyan yönetmen ve kameraman Piazza ile birlikte Yapı ve Kredi Bankası'nın kültür hizmeti kapsamında 1968 - 70 yılları arasında "Kuş Cenneti Manyas", "Edirne", "Konya", "Karadeniz Sahilleri", "İzmir" gibi belgesellerin yapımında ve haftalık futbol maçları çekimlerinde görev aldı. Ardından bir süre Milliyet Gazetesi'nde magazin bölümünde çalıştıktan sonra yüksek öğrenim için İtalya'ya gitti ve Padova Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesini bitirdi. Uluslararası Ekonomik İlişkiler bölümünde doktora yaptı.İtalya'daki öğrenim süresi boyunca Milliyet Gazetesi ve Hey Dergisi'nin İtalya muhabirliğini yaptı. Türkiye'ye döndükten sonra Milliyet Gazetesi Dış Haberler Servisi'nde göreve başladı ve bir süre tekrar Roma muhabirliğini üstlenerek Papa Suikastı davasını izledi, olayla ilgili araştırmalar yaptı. Daha sonra Milliyet Dış Haberler müdürü oldu. Birçok konuda dizi yazıları, gezi notları, röportajları yayınlandı.1994 yılında Milliyet'ten ayrıldıktan sonra Voice FM adlı bir radyo istasyonu kurdu, ardından bir süre Son Havadis ve Radikal gazetelerinde çalıştı, dış politika yazıları yazdı.2000 yılında ise TV8'de belgesel yönetmeni olarak göreve başlayarak tekrar ilk mesleği olan sinemaya dönüş yaptı. Belgesel yönetmenliğinin dışında Turan Yavuz'un hazırlayıp sunduğu haftalık 8. Gün programının koordinatörlüğü ve yapımcılığını üstlendi. Bugün TV8'de kurduğu kadroyla hem belgesel yapmaya devam ediyor, hem de belgesel yapımcılığına yeni yönetmenler kazandırıyor.Yönetmenliğini Yaptığı Belgesel FilmlerYarım Kalan Bir Düş: Köy Enstitüleri - 2000 (2 bölüm)Emperyalizmin Ermeni Oyunu - 2000 (3 bölüm)Ölüm Gemisi: Struma - 2001 (3 bölüm)Sualtı Araştırmaları Derneği Özel Basın ÖdülüÖlümle Randevu: Dumlupınar Faciası - 2001 (2 bölüm)Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Başarı Ödülleri, TV Belgesel Dalı Ödülü. 2001İran'da CIA darbesi - 2002 (2 bölüm)Petrol - 2003 (6 bölüm)Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Başarı Ödülleri, TV Belgesel Dalı Ödülü. 2003Afrika'da Bir Anadolu - 2003 (1 bölüm)Harbord Misyonu - 2004DANIŞMANLIK YAPTIĞI BELGESELLERKrizden Sonra - 2002Çöpe Gidenler - 2003YAPIMCI OLARAK ÇALIŞTIĞI FİLMLERTahtacılar - 2003Karadeniz Sahilleri - 1969 (Sinevizyon / Yapı ve Kredi Bankası yapımı)İzmir - 1969 (Sinevizyon / YKB yapımı)Hatay, Adana, Mersin - 1969 (Sinevizyon / YKB yapımı)Konya - 1970 (Sinevizyon / YKB yapımı)Edirne - 1970 (Sinevizyon / YKB yapımı)Kuş Cenneti Manyas - 1970 (Sinevizyon / YKB yapımı)I Giorni di Istanbul / İstanbul Günleri - 1972 (RAI televizyonu Yönetmen: Alessandro Cane / Kamera Antonio Piazza)Diğer FilmografisiEconomia Turca 1960-77 / 1960-77 Türkiye Ekonomisi - (Padova Üniversitesinde doktora tezi -İtalyanca)kaynak: