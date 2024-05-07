Mayıs ayı Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak? 2024

Mayıs ayı aile destek ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı, ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, hanede kişi başına düşen aylık gelire göre her ay aile destek ödemeleri kapsamında ödeme yapıyor. Ödeme almaya hak kazanan kişiler ise ödemelerin mayıs ayında hangi günlerde yatırılacağını merak ediliyor. Peki, mayıs ayı aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?



Aile Destek Programı en son 4 Nisan'da hesaplara yatırılmıştı.

Ancak Mayıs ayındaki ödemeler belirlenen rutinde yani 15 Mayıs ve takip eden günlerde yapılması bekleniyor. Konuyla lgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen aile destek ödemeleri her ay vatandaşların hesaplarına yatırılıyor.

Vatandaşlar ödemelerin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabiliyor.

Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.

450 TL ve altı - 1.250 TL

450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL

911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL

1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL

Öte yandan Çocuk Destek Bileşeni kapsamında hanelerde bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 lira ile 650 lira aralığında destek veriliyor.

Bu kapsamda 1-2 çocuklu hanelere 350 lira, 3 çocuklu hanelere 450 lira, 4 çocuklu hanelere 550 lira, 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 lira ilave destek sağlanıyor.

Aile Destek Programına başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.