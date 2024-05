Türkiye'nin ilk uzay yolcuları Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever olarak seçildi. Peki, Tuva Cihangir Atasever kimdir, kaç yaşında, nereli?



TUVA CİHANGİR ATASEVER KİMDİR?



Tuva Cihangir Atasever, 12 Ağustos 1992'de Ankara'da doğdu.



Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.



Daha sonra Irvene'deki Kaliforniya Üniversitesinde elektrik-elektronik mühendisliği alanında yüksek lisans yaptı. Ardından ROKETSAN'da 5 yıl boyunca aviyonik sistem mühendisi olarak çalıştı.



Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevi için seçilen adaylar eğitimlerine ABD'de devam ediyor.



"Titizlikle çalışmaya devam ediyoruz"



Bakan Kacır 8 Haziran'da gerçekleşecek uçuşun bilimsel çalışmalara katkı sunacağını vurgulayarak, "En başından proje anlaşmalarında kararlaştırdığımız üzere ilave bir maliyet oluşturmaksızın ikinci astronotumuz Tuva Cihangir Atasever'in yörünge altı araştırma uçuşu yaparak uzay deneyimi gerçekleştirmesi imkanı ortaya çıkardı. Böylelikle uzay sınırını geçen ve mikro yerçekimi ortamında bilimsel çalışmalara katkı sunan ikinci vatandaşımız Tuva Cihangir Atasever olacak. Astronotumuz Tuva Cihangir Atasever'in yörünge altı araştırma uçuşu, 8 Haziran 2024'te ABD'nin New Mexico Eyaletinde bulunan Spaceport tesislerinden gerçekleşecek" dedi.



Önümüzdeki dönemde de uluslararası işbirliklerin devam edeceğinin altını çizen Kacır, şu ifadeleri kullandı:



Hayata geçirdiğimiz her bir yatırımın her bir projenin ülkemize vatandaşlarımıza en ileri düzeyde fayda sunması için titizlikle çalışmaya devam ediyoruz.



Astronotumuz Atasevere bu zorlu görevde şimdiden başarılar diliyorum. Türk milletinin gözü gönlü ve duaları onunladır. Bu yörüngealtı araştırma uçuşunun ardından Milli Uzay Programımız kapsamındaki hedeflerimize yönelik çalışmaları sürdüreceğiz. Barış ve ortak çalışma ruhunun sembolü uzayda Önümüzdeki dönemde de uluslararası işbirliklerine devam edeceğiz.



Uluslararası işbirliğimizin bir yansıması olarak aksiyon 3 Görev ekibindeki 4 astronot haziran ayının başında ülkemizde bir araya gelecek.







Haber ile daha fazlasına ulaşın: