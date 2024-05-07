Haber Tarihi: 07 Mayıs 2024 11:58 - Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2024 11:58

TUS kontenjanları açıklandı mı? 2024 TUS kontenjanları ne zaman açıklanacak?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) tercihleri için gözler 2024 yılı ÖSYM sınav takvimine çevrildi. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanması ile şimdi tüm gözler tercih tarihleri ve ilan edilecek kontenjanlarda olacak. Peki, TUS kontenjanları açıklandı mı? 2024 TUS kontenjanları ne zaman açıklanacak?

TUS kontenjanları açıklandı mı? 2024 TUS kontenjanları ne zaman açıklanacak?
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 17 Mart'ta düzenlenen, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ile 2024 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı sonuçları açıklandı. İşte, 2024 TUS/1 tercihlerinde son durum...

TUS 1. DÖNEM KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

TUS kontenjanları henüz açıklanmadı.

Kontenjanların tercih kılavuzunun yayınlanmasıyla beraber ÖSYM tarafından açıklanması bekleniyor.

TUS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

TUS tercihleri geçtiğimiz yıl haziran ayının başında başlamış ve tercih işlemleri 1 hafta sürmüştü.

2024 yılı TUS tercihleri için tarihler henüz açıklanmadı fakat tercih döneminin mayıs ayında başlaması bekleniyor.

Konuyla ilgili açıklama geldiğinden haberimizde yer vereceğiz.
 TUS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav ve yerleştirme sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav ve yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

TUS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ!
TUS SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI

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